تیمور سپهوند در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بر اساس اصل ۹۹ قانون اساسی نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری بر عهده شورای نگهبان است، اظهار داشت: همچنین بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس خبرگان رهبری بر عهده شش فقیه شورای نگهبان است.
وی عنوان کرد: در این راستا برای ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری، تعداد هفت نفر در لرستان ثبتنام کردند.
رئیس هیئت نظارت بر انتخابات لرستان با بیان اینکه در نهایت سه نفر بهعنوان نامزد انتخابات مجلس خبرگان رهبری در لرستان شامل «آیتالله هاشم نیازی»، «آیتالله احمد مبلغی» و «آیتالله مهدی سلیمانی تبار» تأیید صلاحیت نهایی شدهاند، افزود: از نظر قانونی از ۲۵ بهمنماه به مدت ۱۵ روز کار تبلیغات انتخابات مجلس خبرگان رهبری آغاز خواهد شد.
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