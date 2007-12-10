دکتر علی اکبر ولایتی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره اخبار منتشر شده از سخنرانی پنجشنبه گذشته خود در دانشگاه امام رضا (ع) در مشهد توضیح داد : در آن سخنرانی در پاسخ به سئوال دانشجویی درباره موضوع آقای موسویان تاکید کردم که تصمیم گیری و قضاوت نهایی را تنها در حوزه وظایف قوه قضاییه می دانم .
مشاور عالی رهبر معظم انقلاب سایر مطالب ادعا شده به نقل از وی در یک سایت اینترنتی و به تبع آن تعدادی از روزنامه ها را تکذیب کرد و گفت : سایر موارد نقل شده از من درباره این موضوع کذب است .
ولایتی در گفتگو با مهر :
تصمیم گیری درباره موسویان تنها درحوزه وظایف قوه قضاییه است
مشاور عالی رهبر معظم انقلاب در امور بین الملل اخبار منتشر شده به نقل از وی درباره حسین موسویان را تکذیب و تاکید کرد که تصمیم گیری و قضاوت نهایی در این باره تنها در حوزه وظایف قوه قضاییه است .
دکتر علی اکبر ولایتی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره اخبار منتشر شده از سخنرانی پنجشنبه گذشته خود در دانشگاه امام رضا (ع) در مشهد توضیح داد : در آن سخنرانی در پاسخ به سئوال دانشجویی درباره موضوع آقای موسویان تاکید کردم که تصمیم گیری و قضاوت نهایی را تنها در حوزه وظایف قوه قضاییه می دانم .
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