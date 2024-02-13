تخلفات مشهود و مستند در انتخابات با قاطعیت برخورد شود

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلی مهاجر صبح سه شنبه در چهاردهمین جلسه ستاد پیش‌گیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی اظهار کرد: برگزاری انتخابات موفق و بدون چالش همراه با مشارکت حداکثری هدف همه ما بوده که مستلزم هم‌دلی، هماهنگی و تعامل همه دست‌اندرکاران دخیل در برگزاری انتخابات است.

وی با اشاره به اینکه نباید تحت تأثیر حرف‌های حواشی و شایعات بی‌اساس و بدون سند قرار بگیریم، افزود: باید بر اساس تکلیف و قانون و مستندات عمل کنیم چرا که اگر در این ستاد تحت تأثیر افکار عمومی و شایعات قرار بگیریم نمی‌توانیم قضاوت درست داشته باشیم.

رئیس ستاد انتخابات استان گلستان گفت: از فرماندارانی که در برخورد با نمایندگان فعلی مجلس که داوطلب انتخاباتی هستند مراقبت لازم را دارند تا زمینه سو استفاده و شایعات نباشد تشکر و قدردانی می‌کنیم.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان گفت: لازم است با تخلفات مشهود و مستند با قاطعیت برخورد شود حتی اگر از سوی نمایندگان فعلی و داوطلب انتخابات باشد، در ستاد انتخابات نیز در صورت محرز شدن تخلف همان‌گونه که استاندار تاکید داشته‌اند، برخورد خواهد شد.

وی یادآور شد: باید به یکدیگر اعتماد و باور داشته باشیم و در پیش‌گیری و هم‌چنین برخورد، مکمل یکدیگر باشیم و کنار هم قرار بگیریم تا مأموریت سخت و سنگین انتخابات را به خوبی پشت سر بگذاریم.