برنامه استاد مشاور در دانشگاه صنعتی امیرکبیر فعال شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دکتر علیرضا رهایی در نشست هم اندیشی استادان مشاور که با حضور دکتر مهدی رفیع زاده معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی، دکتر احمدرضا رییسی مدیر امور آموزشی و دکتر ایزدیان رییس مرکز مشاوره برگزار شد، گفت: ما در سالهای ۹۰ برنامهای را به منظور فرایند انتقال زندگی از دانشآموزی به دانشجویی و آشنایی با مسائل و مقررات دانشگاه، برای دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر در ترم اول برگزار میکردیم و دانشجویان در این برنامه و حتی در آزمون آن نیز شرکت میکردند.
وی تصریح کرد: ما در برنامه فوق حدود ۱۷ سرفصل تعیین کرده بودیم و افراد مختلف این سرفصلها را که از مباحث درسی، مقررات زندگی دانشجویی و سایر مسائلی که دانشجویان اعم از روحی و روانی با آن مواجه می شدند، شامل می شد، ارائه می دادند. شاید برای این برنامه نزدیک به یک سال جلسه برگزار می شد تا تعیین کنیم اولویت این مطالب باید چه موضوعاتی را در بربگیرد.
سرپرست دانشگاه صنعتی امیرکبیر یادآور شد: متاسفانه برنامه فوق از سال ۹۵ در دانشگاه برگزار نشد، البته سال گذشته در جلسهای مطرح شد که این برنامه راه اندازی شود اما چون امسال به طور شتاب زده وارد ترم شدیم و شروع ترم حساب شدهای نداشتیم، نتوانستیم این برنامه را از سال جاری مجدد اجرایی کنیم که البته تلاش می کنیم این برنامه مجدد در چنین جلساتی مطرح و از مهر ماه سال آینده برای ورودی های جدید اجرایی شود.
رهایی خاطر نشان کرد: به نظر بهتر است گزیدهای از مطالب برنامه فوق در دانشکدههای دانشگاه نیز طی چند جلسه ارائه شود، گاهی اوقات ما برنامههای پایشی از دانشجویان انجام می دادیم که گاها موارد دردناکی مطرح می شد و ما مشاهده می کردیم برخی دانشجویان در برخورد با آسیبهای اجتماعی با مشکلات جدی مواجه می شوند.
وی ادامه داد: باید مخاطراتی که ممکن است در زندگی دانشجویی وجود داشته باشد را به همراه عواقب آن، با زبانی خوب و مناسب برای آنها بازگو کرد تا از بروز بسیاری از این آسیبها و بحرانهای روحی و روانی دانشجویان پیشگیری شود.
رهایی نقش استاد مشاور در کاهش آسیبهای اجتماعی بین دانشجویان را مهم ارزیابی کرد و یادآور شد: من همواره تاکید می کنم اگر برنامه استاد مشاور فعال شود آمار پروندههای کمیسیون موارد خاص در دانشگاه کاهش می یابد، علیرغم اینکه این کمیسیون به صورت هفتگی تشکیل میشود اما پروندههای جدیدی به این کمیسیون اضافه می شود. نقش اساتید مشاور در آسیبهایی نظیر افت تحصیلی، مشروطی متوالی چند ترم و غیره بسیار کلیدی است که می تواند به کاهش این مشکلات بیانجامد.
سرپرست دانشگاه صنعتی امیرکبیر خاطر نشان کرد: یکی از مسائلی که دانشجویان با آن مواجه هستند بحث اشتغال، هزینههای زندگی و راه حلهای تامین آن است که میشود خوشبین شد این موارد راه حل دارد، چون یک سری دلسوزانی هستند که از این دانشگاه نیز فارغ التحصیل شدهاند میتوانند به حل بسیاری از این نگرانیها کمک کنند. حتی پیشنهاد کمک مالی صندوقی در دانشگاه مطرح کردند که در موارد اضطراری به دانشجویانی که مشکل مالی دارند کمک کنند حتی حاضر به اعطای کمک هزینه مستمر هستند.
وی در خصوص راهکار حل مشکل تراکم در خوابگاههای دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر نیز تاکید کرد و گفت: متاسفانه این مشکل به مساله روزمره ما تبدیل شده است و باید رفع شود. حدود ۷ خوابگاه در دانشگاه وجود دارد به طور متوسط در هر اتاق حدود ۸ دانشجو ساکن هستند افزایش تعداد خوابگاههای دانشجویی با شرایط سختی امکان پذیر است.
رهایی ادامه داد: تلاشهای زیادی برای خرید خوابگاه به کمک خیرین و حتی خرید زمین برای ساخت خوابگاه جدید انجام می گیرد اما امکانات بیشتری در این زمینه نداریم که بتوانیم شرایط خوابگاهها را متحول کنیم و ما تقریبا روزانه ۹ هزار غذا در سلف دانشگاه توزیع میکنیم که هر پرس غذای دانشجویی ۸۳ هزار تومان هزینه برای دانشگاه دارد که بخشی از این هزینهها در بودجه عمومی دیده نمیشود بلکه از طریق درآمد اختصاصی تامین می شود.
این استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر تاکید کرد: ما متوسط هزار دانشجوی کارشناسی جذب می کردیم که به طور ناگهانی این آمار به هزار و ۶۰۰ دانشجو افزایش پیدا کرد، تامین نیازهای این آمار دانشجو راحت نیست. بنابراین باید ظرفیت پذیرش دانشجو در دانشگاه اصلاح و کنترل شود تا از بحران سنگینی که با آن مواجه هستیم خارج شویم.
وی در پایان با بیان اینکه ورودیهای دوره کارشناسی از نظر کیفیت آموزشی ضعیف نیستند بلکه باید از نظر ابتلا به آسیبهای اجتماعی مورد کنترل قرار بگیرند.
دکتر احمد رضا رییسی مدیر امور آموزشی دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: این نشست با هدف توجه به نقش مهم استادان مشاور در روند تحصیلی و آموزشی دانشجویان دوره کارشناسی و بازنگری آیین نامه استاد مشاور برگزار شد و مقرر شد نظرات و دغدغههای اعضای هیات علمی در خصوص استادان مشاور در بازنگری آیین نامه فوق لحاظ شود.
در این نشست تاریخچه فرایند استاد مشاور و جایگاه این اساتید در روند تحصیلی دانشجویان کارشناسی و همچنین مسائل غیر آموزشی دانشجویان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
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