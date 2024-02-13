برش استانی سند کاهش و پیشگیری از مصرف الکل در هرمزگان اجرایی شود

به گزارش خبرنگار مهر، احسان کامرانی صبح سه شنبه در هفتمین جلسه کارگروه فرهنگی و اجتماعی استان، با اشاره به حضور حماسی مردم هرمزگان در جشن پیروزی انقلاب عنوان کرد: مردم اقصی نقاط کشور به ویژه استان هرمزگان با حضور پرشور خود در راهپیمایی ۲۲ بهمن برگ دیگری در تاریخ افتخارات حافظان خلیج نیلگون فارس ثبت کردند.

وی افزود: حضور بی نظیر مردم هرمزگان در مناطق روستایی و شهری استان در جشن ۴۵ سالگی پیروزی انقلاب با صحنه های بی نظیری از عشق و دلدادگی به آرمان های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران همراه بود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان، تصریح کرد: حماسه حضور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن وظیفه ما مسوولان را در خدمت رسانی هرچه بهتر و بی منت به آنها سنگین کرده است.

وی با اشاره به ادامه جنایت های هولناک صهیونیست ها علیه مردم بی دفاع فلسطین، تصریح کرد: در سایه سکوت تاسف‌بار نهاد های بین المللی به ویژه شورای امنیت و انفعال دولت های اسلامی رژیم صفاک صهیونیستی دست به هرگونه جنایت ضد بشری در غزه می زند.

کامرانی گفت: وضعیت اسف‌بار و دردناک مردم بی دفاع غزه دل همه آزادی خواهان جهان را به درد آورده است و ضروری است دولت های اسلامی بجای سکوت دست به اقدامات عاجل بزنند تا جلو ماشین کشتار صهیونیست های کودک کش گرفته شود.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان افزود: برنامه صهیونیست ها برای حمله به رفح که پناه گاه صدها هزار مردم بی دفاع غزه می باشد باعث کشتار هزاران مردم بی گناه اعم از زنان و کودکان می شود و ضروری است جامعه جهانی به ویژه دولت های اسلامی واکنش قاطعی در برابر گستاخی صهیونیست ها نشان دهند که همه اصول انسانی را زیر پا گذاشته اند.

وی، اظهار داشت: اقدامات ستودنی ارتش ملی یمن، گروههای مقاومت عراق و حزب الله لبنان در دفاع از مردم مظلوم غزه قابل تحسین است.

کامرانی با اشاره به اهمیت اتخاذ تدابیر پیشگیرانه به منظور شیوع هرگونه بیماری مالاریا، خاطرنشان کرد: بیماری مالاریا در استان هرمزگان به دلیل اتخاذ تدابیر مناسب پیشگیری شده است.

وی اظهار داشت: با توجه به اینکه اتباع خارجی می توانند از عامل انتقال بیماری مالاریا در استان باشند اتخاذ تدابیر پیشگیرانه به منظور غربالگری اتباع خارجی ضروری است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان گفت: شهرستان های شرقی استان به دلیل حضور اتباع خارجی در زمینه اتخاذ تدابیر پیشگیرانه شیوع مالاریا نیازمند کنترل بیشتر است.

وی با اشاره به تدوین برش استانی کاهش و پیشگیری مصرف الکل استان توسط دانشگاه علوم پزشکی، تصریح کرد: کلیه دستگاه های اجرایی با دانشگاه علوم پزشکی استان برای عملیاتی شدن برش استانی سند کاهش و پیشگیری از مصرف الکل همکاری کنند.

کامرانی خاطرنشان کرد: مصرف الکل آثار مخرب فردی و اجتماعی در جامعه در پی دارد و ضروری کلیه امکانات برای کاهش و پیشگیری از مصرف آن در استان بسیج شود.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان افزود: اجرای کامل برش استانی سند کاهش و پیشگیری از مصرف الکل در هرمزگان نیازمند تامین منابع لازم است و در این زمینه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اقدام لازم را در دستور کار قرار دهد.