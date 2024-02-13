آموزش ۲۷۰۰ نفر برای برگزاری انتخابات در استان یزد

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی آخوندی، صبح سهشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: علیرغم اینکه اعضای کمیته بهطور عمده تجربه برگزاری انتخابات را دارند، آموزشهای استاندارد تعریف شده و اعضا شامل فرمانداران و بخشداران برای بهروز شدن آموزشها به کرمان اعزام شدند.
وی عنوان کرد: ستاد انتخابات هر شهرستان به صورت متمرکز تشکیل شد و ۳۱ بخشدار متمرکز مسوول برگزاری انتخابات نیز در اصفهان دوره آموزشی را گذرانده اند.
آخوندی اضافه کرد: همچنین فرمانداران و مدیران کل استانداری به تهران اعزام و در استانهای مختلف گروه بندی شده اند و در آموزش های تهران شرکت کرده اند.
وی گفت: معاونان سیاسی و برنامه ریزی فرمانداریها، مسوولیت آموزشها را بر عهده دارند و در آموزشها شرکت کرده و در تهران به عنوان تربیت مدرس آموزش دیدند.
مسوول کمیته آموزش ستاد انتخابات یزد از عضویت ۱۶ نفر در این کمیسیون خبر داد و تصریح کرد: این کمیسیون شامل چهار عضو اصلی و ۱۲ رابط فرمانداری است که آنها نیز آموزشهای موردنیاز را گذراندهاند.
آخوندی تصریح کرد: از ۱۵ بهمن انتخاب اعضای شعب شروع شده و ۳۶ جلسه مختلف آموزشی برگزار شده است.
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