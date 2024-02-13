کاندیداهای مجلس امیدآفرینی را مد نظر قرار دهند

به گزارش خبرنگار مهر، محسن حسین میرزایی صبح سه شنبه در نشست کاندیداهای مجلس با نماینده ولی فقیه اظهار کرد: استان چهارمحال و بختیاری جز استان‌هایی بوده است که برای انتخابات ۱۴٠۲ برنامه‌ریزی را شروع کرده است.

وی تصریح کرد: ۶۷۴ نفر پیش ثبت‌نام را انجام دادند و ۳۷٠ نفر ثبت نام نهایی را انجام دادند و امروز ۱۵۶ نفر آماده رقابت در ۱۱ اسفند هستند، البته ممکن است این آمار تغییراتی نیز داشته باشد.

حسین میرزایی با اشاره به اینکه تا این لحظه تمام کارهای اجرایی و امنیتی و انتظامی برای انتخابات به روز انجام شده است بیان داشت: تا کنون تعامل خوبی بین هیئت‌های نظارت در تمام شهرستان‌ها وجود دارد و کسانی که احساس خدمت کردند برای رقابت در عرصه انتخابات قدم بگذارند.

وی تشریح کرد: مسئولین استان در اجرای هر چهار راهبرد انتخابات مجلس را تسهیل‌گری کردند و امیدواریم کاندیداها نیز که نقش اساس و اصلی را بر عهده دارند بتوانند در این راستا به خوبی عمل کنند.

حسین میرزایی خاطر نشان کرد: ماده ۷٠، ۷۲، ۷۸، ۸٠، ۸۲، ۸۳، ۵۲، ۵۹ و ۶۸ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است که تمامی کاندیداها باید به آن‌ها جامع عمل بپوشانند و خلاف آن پیش نروند.

وی با اشاره به اینکه قانون انتخابات مجلس قانونی شفاف و مشخص است که باید با هم دلی و هم فکری آن را انجام داد گفت: در سخنرانی‌ها و محافلی که وجود دارد حتماً به صورت جهاد تبیین پیش بروید و ظرفیت‌ها و کارهای بزرگ نظام اسلامی را در سطح ملی انجام داده است بازگو شود.



حسین میرزایی امید آفرینی و امید افزایی را امری بسیار مهم تلقی کرد و گفت: همه کاندیدها باید جهاد تبیین را مد نظر قرار دهند و تمام دستاوردهای نظام را برای مردم بازگو کند.

وی در پایان با اشاره به اینکه سلامت انتخابات باید در نظر گرفته شود، خاطر نشان کرد: در جلساتی که حضور پیدا می‌کنید به جای تخریب به سمت و سوی تعریف از توانمندی‌های رقبا پیش بروید، اگر اخلاق انتخابات را رعایت کنید در هر صورت پیروز میدان خواهید بود.