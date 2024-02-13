بهروز مرادپور در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به ورود سامانه بارشی به آسمان لرستان از روز پنجشنبه هفته جاری، اظهار داشت: در این راستا بارش باران و رعدوبرق، رگبار برف و وزش باد شدید برای استان پیشبینی میشود.
وی زمان پایان فعالیت این سامانه بارشی را جمعهشب عنوان کرد و گفت: آبگرفتگی معابر و ایجاد رواناب، سیلابی شدن مسیلها، بالا آمدن سطح آب رودخانهها و خشکه رودها، کولاک برف در محورهای مواصلاتی کوهستانی، ریزش کوه، انسداد راههای ارتباطی روستاها، اختلال در ناوگان حملونقل، احتمال رخداد بهمن در نواحی کوهستانی، لغو فعالیتهای عمرانی و ساختمانی و… در لرستان پیشبینیشده است.
مدیرکل هواشناسی لرستان بر لزوم احتیاط در تردد جادهای بهویژه در گردنههای برفگیر استان، همراهداشتن تجهیزات زمستانی، آمادگی دستگاههای اجرایی و امدادی، اجتناب از فعالیتهای کوهنوردی و صعود به ارتفاعات، عدم اتراق در حاشیه مسیلها و رودخانهها و سایر اقدامات پیشگیرانه لازم تأکید کرد.
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