به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام و المسلمین مهدی طاهری صبح امروز در نشست صمیمی با نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی که در دفتر نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری برگزار شد، اظهار کرد: این جلسه در راستای تحقق جهاد تبیین و ایجاد شور و مسئولیت نسبت به نظام جمهوری اسلامی ایران تشکیل شده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری افزود: بر اساس برآوردهای صورت گرفته در حال حاضر حدود ۱۵۰ نفر از نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی در جلسه حضور دارند که به‌صورت متوسط تا زمان برگزاری انتخابات حدود ۵۰ جلسه در جمع‌های متعدد خواهند داشت، بنابراین می‌توان گفت حدود ۷ هزار جلسه تبیینی در این بازه زمانی برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: پیرامون کارآمدی نظام‌ها دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد اما به‌صورت مشهور سه دیدگاه در خصوص ملاک‌های کارآمدی یک نظام می‌توان یافت، که یکی از این ملاک‌ها کارآمدی مبتنی‌بر رضایت است یعنی میزان کارآمدی یک نظام به میزان رضایت مردم از آن نظام بستگی دارد؛ این دیدگاه مبتنی‌بر مردم است.

حجت‌الاسلام والمسلمین طاهری عنوان کرد: در دیدگاه دوم اعتقاد بر این است که رضایت مردم ضرورتاً در نظام کارآمد ملاک نیست چراکه رضایت مردم می‌تواند توسط برخی عوامل مانند جنگ ترکیبی و… تحت تأثیر قرار بگیرد، این نظریه در حقیقت مدل نظام‌وار است و در این دیدگاه اگر مجموعه ساختارهای نظام ورودی و خروجی هماهنگی داشته باشند یعنی نظام کارآمد است، مخاطب این مدل ساختارهای نظامی موجود هستند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری اضافه کرد: دیدگاه سوم در خصوص کارآمدی یک نظام که با عنوان نظریه توفیق شناخته می‌شود معتقد است دیدگاه‌های رضایت و نظام وار نمی‌توانند کارآمدی یک نظام را ارزیابی کنند چراکه این ساختار ظرفیت پذیرش ارزش‌ها را ندارند، بر اساس این نظریه برای ارزیابی کارآمدی یک نظام باید بررسی شود شعارهای اولیه آن نظام چه بوده‌اند و با گذشت سال‌ها این شعارها تا چه میزان محقق شده‌اند.

وی تصریح کرد: عنوان دیدگاه چهارم در خصوص کارآمدی نظام‌ها نظریه حرکت است بر اساس این دیدگاه باید بررسی شود که آیا خواص و افراد مؤثر جامعه در جهت تحقق آرمان‌ها و ارزش‌های مبتنی‌بر مبانی قرآنی، ارزش‌های دینی، فعال بودن، محرک بودن و… حرکت کنند یا خیر.

حجت‌الاسلام والمسلمین طاهری یادآور شد: یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های انقلاب اسلامی ایران محرک بودن آن بود بنابراین اگر امروز این انقلاب در حال حرکت است یعنی نظامی کارآمد محسوب می‌شود البته یکی از تعریف‌های مشهور در خصوص کارآمدی نظام‌ها این است که میزان استفاده از ظرفیت‌ها منهای موانع نشان از کارآمدی نظام است اما به نظر می‌رسد این تعریف که میزان استفاده از ظرفیت‌ها به علاوه توان و تلاش برای رفع موانع به ویژگی‌های یک نظام کارآمد نزدیکی بیشتری دارد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: اگر کارگزاران یک نظام از تمام توان خود برای رفع موانع استفاده کرده و در این مسیر استقامت داشته باشند نشانگر کارآمدی آن نظام است.

وی افزود: برخی مواقع کارآمدی یک نظام در قالب اندیشه‌های غربی مانند جاده‌سازی، ساخت راه‌آهن و… تعریف می‌شود در صورتی که این موضوعات با مبانی امام خمینی (ره) تطابق ندارد و کارآمدی انقلاب اسلامی با مسائل مادی سنجیده نمی‌شود بلکه این موضوع با سرمایه‌های انسانی تربیت شده در انقلاب اسلامی نمایان می‌شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین طاهری در پایان با تاکید بر اهمیت جهاد تبیین و تأکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی بر این موضوع، خاطرنشان کرد: حضور در انتخابات یک اتفاقاً میمون و مبارک است و افراد باید با هدف خدمت فی سبیل‌الله وارد این عرصه شوند.