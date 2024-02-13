جانبازان همدان اسوه ایمان، اخلاص و فداکاری

جلیل سوری در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: چهارم شعبان میلاد حضرت ابالفضل العباس، علمدار کربلا و روز جانباز است، ایام الله شعبانیه بهترین روزهای سال است.

وی با اشاره به اینکه مجنون نشدیم وگرنه می‌فهمیدم که جانباز شهید زنده‌ای است که چندی با ما است افزود: جانبازان یادگار روزهای فراموش نشدنی و تکرار نشدنی هستند چون روزهای که بر جانبازان گذشت تکرار نمی‌شود.

این جانباز ادامه داد: طبق روایات که تاکید کرده‌اند هر وقت برای یاری رهبر در خواب باشد زیر چکمه‌های دشمن از خواب بیدار خواهد شد، جانبازان و ایثارگران از این طایفه بودند که بیدار و هوشیار بودند و در تمام مراحل دفاع مقدس جان در طلب اخلاص نهادند و هوشیارانه پای ارزش‌های ماندند.

وی خاطرنشان کرد: جانباز کیست جانباز اسوه صبر، مقاومت و شهید زنده است و امام خمینی ره فرمودند جانبازان رهبران این نهضت هستند اوست که در عملیات فجر آفرینان سپاه توحید جان بر کف اخلاص نهاد و به یاری شقایق‌های پر پر شده از دست، پا، بینایی و تنهایی خود پلی ساخت تا رزمندگان اسلام با عبور از آن روایت فتح را در سرزمین کفر روشن کنند.

سوری تصریح کرد: جانباز احیا گر صبر ایوب است و این پرستوهای مهاجر یادگاران حماسه دفاع مقدس در ایران اسلامی ماندگار هستند و سند افتخاری در تاریخ انقلاب خواهند ماند، جانبازان آیه‌های ایثار هستند رهبر انقلاب تاکید کردند نقطه اوج آنجا است که عضوی در راه خدا تقدیم شود.

جانباز هشت سال دفاع مقدس در ادامه بابیان اینکه بصیرت و شناخت کامل از شرایط زمانی و مکانی، یکی از ویژگی‌های بارز جانبازان و ایثارگران است متذکر شد: اکنون آزمونی دیگر و آرایشی دیگر برای ملت بزرگ ما و برای جبهه استکبار و صهیونیسم رقم خورده است و این آزمون حضور پرشکوه مردم ایران در پای صندوقهای رأی است.

سوری در پایان متذکر شد: همه ما در ۱۱ اسفندماه ۱۴۰۲ در پای صندوقهای رأی حماسه‌ای بزرگ در ایران اسلامی رقم خواهیم زد و ما جانبازان حماسه‌ای جانانه در کنار مردم ایران خواهیم داشت چون دشمن می‌خواهد مردم ایران در پای صندوقهای رأی کمرنگ باشند اما مردم ایران به دشمن نه گفته‌اند واین خود نشان از اقتدار، همراهی و در کنار رهبر بودن مردم ایران دارد.