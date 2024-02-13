۳۱ درصد بنگاه های اقتصادی استان در تهران مستقر است

به گزارش خبرنگار مهر، محسن کوشش تبار صبح سه شنبه در حاشیه بازدید از واحدهای تولیدی پردیس طی سخنانی با بیان اینکه ارزش افزوده شرکت‌های دانش بنیان قابل توجه است، جایگاه پردیس در صنعت استان تهران را ویژه و خاص توصیف کرد و افزود: نقش فعالان اقتصادی پردیس در حوزه صادرات قابل توجه است.

وی به مشکلات موجود بین فعالان اقتصادی استان تهران و محیط زیست اشاره کرد و گفت: این مشکلات دغدغه دولت هم هست و امیدواریم بتوانیم فضا را برای فعالان اقتصادی استان بهبود ببخشیم تا با بالا بردن کیفیت تولیدات و افزایش فرصت‌های سرمایه گذاری زمینه را برای شکوفایی شهرستان ایجاد کنند.

معاون اقتصادی وزیر کشور ارتباط بنگاه‌های فعال اقتصادی استان تهران با کشورهای دیگر را خوب توصیف کرد و افزود: بنگاه‌های اقتصادی با صادرات نهایی با ارزش افزوده قابل توجهی از خام فروشی جلوگیری می‌کنند که این موضوع می‌تواند مورد توجه دولتمردان باشد و در راستای حمایت از این فعالان طرح‌های توسعه‌ای بنگاه‌های اقتصادی را در پردیس با همت فرماندار پردیس و معاون اقتصادی استاندار تهران را تسریع کردیم، تا فضایی مناسب برای توسعه صنایع ایجاد شود.

وی که در این بازدید توسط علی مهری معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران همراهی می‌شد، اضافه کرد: دو ناحیه از پنج ناحیه صنعتی پردیس ساماندهی شده و بقیه هم باید تعیین تکلیف شوند.

کوشش تبار با بیان اینکه در برنامه ریزی ها باید بپذیریم، که وضع موجود شکل گرفته است، گفت: شرایط و مقرراتی در کشور داریم که عرصه را برای فعالان اقتصادی تنگ کرده و یا مانع توسعه شده است، باید به آنها توجه ویژه برای تسهیل بخشی داشته باشیم، ما در بخش صنعت نیز باید به سند آمایش استان تهران توجه کنیم و توازن شهرستانی در توسعه مجموعه‌های صنعتی مورد توجه قرار گیرد.

کوشش تبار گفت: حدود ۳۱ درصد مجموعه بنگاه‌های اقتصادی متمرکز در تهران است و دیگر شهرستان‌ها از توازن لازم برخوردار نیستند، در پردیس نیز باید دقت کنیم تا از افراط در افزایش نواحی صنعتی جلوگیری و نباید با ایجاد بی رویه فضاهای صنعتی زندگی شهروندان را تهدید کنیم.