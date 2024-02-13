امنیت و استقلال در کشور نتیجه حضور در صحنه انتخابات است

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامعلی جاودان گفت: حضور در صحنه انتخابات امنیت و استقلال را برای کشور ما در پی خواهد داشت و بیگانگان به خودشان اجازه ورود به صحنههای مختلف را در کشور ما نخواهند داد.
وی، ضمن تبریک ایام الله دهه فجر و همچنین فرا رسیدن ماه مبارک شعبان به ویژه میلاد با برکت حضرت امام حسین (ع)، حضرت ابوالفضل العباس (ع) و حضرت امام زین العابدین (ع) در رابطه با اهمیت شرکت در انتخابات اظهار کرد: انتخاب در بسیاری از موارد زندگی یک موضوع بسیار مهم و نقشآفرین است. همه ما از ابتدای زندگیمان در حال انتخاب هستیم.
وی عنوان کرد: انتخاب یک موضوع فطری و در ذات بشر است. در واقع گزینش میکنیم و سعی میکنیم متناسب با آنچه نیازمان است و امکانپذیر است انتخاب کنیم؛ از یک کفش گرفته تا شغل و همسرمان که طبیعتاً تمام عمر با ما هستند.
جاودان افزود: ما معیارهایی برای انتخابمان داریم که متناسب با آن معیارها، گزینش و انتخاب را انجام میدهیم.
وی با بیان اینکه یکی از صحنههایی که جایگاه بسیار مهمی دارد، انتخابات و ازجمله انتخابات مجلس شورای اسلامی است، اظهار کرد: هرچه افراد فرهیخته و تحصیلکرده حضور پررنگتری در صحنه انتخابات داشته باشند، چه به عنوان کاندیدا و نامزد انتخابات و چه به عنوان انتخابکننده، نشاندهنده این است که جامعه به مسائل اجتماعی، اقتصادی، بینالمللی و همه مسائل کشور اهمیت میدهد.
به گفته جاودان، افرادی که ما انتخاب میکنیم میتوانند در آینده کشور ما موثر باشند. اگر کسی بگوید انتخابات در مسائل کشور نقشی ندارد، مطمئناً اهل مطالعه نیست.
رییس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بر حق انتخاب در تعیین سرنوشت کشور تاکید کرد و افزود: در هر دورهای از انتخابات در کشورمان ما اجازه و حق انتخاب داریم و بسیار مهم است که از این حق خود نگذریم. اگر ما به نقش و جایگاه انتخابات توجه کنیم و تک تک ما در صحنه حضور پیدا کنیم و سعی کنیم کاندیدای اصلح که معیارهای مورد نظر را برای برنامهریزی، قانونگزاری و مواردی از این قبیل دارد، انتخاب کنیم مطمئناً افرادی که در جایگاه مربوطه قرار میگیرند میتوانند تاثیرگذاری مناسبی داشته باشند.
این جانباز ۷۰ درصد دوران دفاع مقدس ادامه داد: در تاریخ کشور ما و به ویژه بعد از انقلاب اسلامی دیدیم که دولتها و مجلسهای شورای اسلامی با نگرشهای مختلفی روی کار آمدند و نگاههای خودشان را در جامعه ساری و جاری کردند. اگر کسی نگرش خاصی دارد انتظار میرود که در بین نامزدهای انتخابات به دنبال فردی بگردد که معیارهای مورد نظرش را دارد، به او رای بدهد و این حق انتخاب را از خود سلب نکند.
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