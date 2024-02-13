به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام و المسلمین محمدعلی نکونام صبح امروز در نشست صمیمی با نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی که در دفتر نماینده ولی‌فقیه در چهارمحال و بختیاری برگزار شد ضمن تبریک اعیاد شعبانیه و میلاد سراسر نور امام حسین (ع)، حضرت عباس (ع)، امام سجاد (ع) و امام زمان (عج)، اظهار کرد: امروز نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی باید با امام حسین (ع) پیمان ببندند چراکه قصد دارند وارد عرصه‌ای مهم و حیاتی شوند و باید از این مسیر ثمرات نورانی و پربرکتی داشته باشند.

نماینده ولی‌فقیه در چهارمحال و بختیاری افزود: در حقیقت نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان باید با امام حسین (ع) پیمان ببندند که همانند ایشان پاسدار دین باشند و علاوه‌بر اینکه برای برگزاری انتخاباتی پرشور و جذب مشارکت حداکثری مردم تلاش می‌کنند اما پاسدار دین باشند.

وی ادامه داد: انقلاب اسلامی ایران دستاوردها و اقدامات بسیاری داشته که بیان تمامی این موارد به جلسات متعدد و ماه‌ها زمان نیاز دارد اما متأسفانه در این زمینه شاهد برخی غفلت‌ها هستیم البته ضعف‌هایی نیز در کشور وجود دارد و هیچ شخصی منکر این ضعف‌ها نیست اما این موضوع هیچگاه نباید دستاوردها و نقاط قوت کشور را کم‌رنگ کند.

حجت‌الاسلام و المسلمین نکونام با تاکید بر اهمیت جهاد تبیین، عنوان کرد: کاندیدای انتخابات مجلس شورای اسلامی در این حوزه رسالت سنگینی بر عهده دارند چراکه در جلسات و جمع‌های بسیاری حضور پیدا خواهند کرد بنابراین می‌توانند در راستای تقویت اسلام و نظام اسلامی اقدامات بسیار مهم و مؤثری داشته باشند.

نماینده ولی‌فقیه در چهارمحال و بختیاری اضافه کرد: افراد شرکت‌کننده در انتخابات مجلس شورای اسلامی نباید در امور خود درگیر هواپرستی شوند چراکه هواپرستی منجر می‌شود افراد دست به اموری مانند تخریب، غیبت، زیر سوال بردن نظام، دادن وعده‌های بیجا، زیر پا گذاشتن قانون، تجاوز از حد و حدود مجلس شورای اسلامی، فریب دادن مردم و… بزنند.

وی تصریح کرد: یکی دیگر از موضوعاتی که اهمیت بالایی دارد این است که کاندیدای انتخابات مجلس شورای اسلامی نباید درگیر آرزوهای طول و دراز شوند چراکه در این صورت با رسیدن به قدرت و جایگاه از حق منحرف شده و آخرت را به فراموش می‌سپارند.

حجت‌الاسلام والمسلمین نکونام با اشاره به اینکه در چهارمحال و بختیاری چهار حوزه انتخابیه وجود دارد، بیان کرد: کاندیدای انتخابات مجلس شورای اسلامی در این استان می‌توانند پیش از فرا رسیدن زمان تبلیغات با یکدیگر دورهمی برگزار و عهد کنند بدون آلودن کردن فضای استان با همدلی و وحدت حرکت کنند و مردم را به حضور حداکثری پای صندوق‌های رأی تشویق کنند.

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری با اشاره به سخنان امام صادق (ع) تاکید کرد: ایشان می‌فرمایند: «مردم و برادران شما حقوقی بر شما دارند که باید آن‌ها را رعایت کنید اولین موضوعی نیز این است که برای مردم آن چیزی را بخواهید که برای خود می‌پسندید»، بنابراین نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی باید از دادن وعده‌های دروغین به مردم اجتناب کنند.

وی افزود: افراد شرکت کننده در انتخابات مجلس شورای اسلامی باید با توکل به خدا حرکت کرده و خود را تسلیم اراده الهی کنند چراکه همواره آنچه اراده الهی است نصیب انسان‌ها می‌شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین نکونام خاطرنشان کرد: وحدت آفرینی، رفع اختلافات، تکلیف محور عمل کردن و… از جمله محورهایی است که باید مورد توجه کاندیدای انتخابات مجلس شورای اسلامی باشد همچنین بیان دستاوردهای انقلاب اسلامی از جمله مهم‌ترین مواردی است که این افراد باید به آن توجه جدی داشته باشند.