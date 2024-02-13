نقش مجلس در گره گشایی از مشکلات/رأی‌ ما امنیت آفرین است

حسین فرزانه پور در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طبق قانون اساسی کشور ما مجلس دو وظیفه قانونگذاری و نظارت را بر عهده دارد.
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه بیرجند و معاون فرهنگی دانشگاه بیان کرد: مشکلات موجود در کشور ما به دو بخش نبود قانون مطلوب و یا قوانین نامطلوب و ناقص قبلی برمیگردد که در هر دو این مورد مجلس نمیتواند با قانونگذاری جدید و یا اصلاح قوانین قبلی مؤثر واقع شود.
فرزانه پور با تأکید بر اینکه قوانین خوبی نیز در گذشته تصویب شده که متأسفانه به خوبی اجرا نمیشود، گفت: در این زمینه نیز مجلس میتواند با ابزار نظارتی خود یعنی سوال و استیضاح نقش خود را در گروه گشایی از امور کشور بر دارد.
وی اظهار کرد: مجلس میتواند با وضع قوانین در روابط خارجی کشور و رفع خلأ های موجود در توسعه روابط جمهوری اسلامی نیز نقش آفرین باشد.
نقش مشارکت بالای مردم در مشروعیت سیاسی
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی بیرجند بیان کرد: با توجه به این موضوعات میتوانیم نتیجهگیری کنیم که مجلس تا چه اندازه در بهبود وضعیت کشور در بخشهای مختلف مؤثر است و تشکیل یک مجلس قوی چه میزان اهمیت دارد.
فرزانه پور با اشاره به اینکه از منظر حقوقی و علم سیاست مشارکت بالای مردم در انتخابات و از جمله انتخابات ۱۱ اسفند ماه نقش مستقیم و کامل در مشروعیت سیاسی دارد، گفت: هر چه میزان مشارکت مردم در انتخابات بالاتر باشد بی شک نشان رضایت مردم از نظام و به این معنا است که مردم به نظام اجازه میدهند که از طرف آنان اعمال حاکمیت کند.
وی با بیان اینکه از بعد بینالمللی نیز دیگر کشورها با همین سنجه به ما نگاه میکنند، گفت: هر چه مشارکت بالاتر باشد دیگر کشورها نیز نگاه متفاوتتری به ما خواهند داشت و همچنین در امنیت داخلی کشور تأثیر گذار خواهد بود.
دکترای علوم سیاسی ادامه داد: به صورت مصداقی در انتخاباتهایی که با مشارکت بالای مردم انجام شده است برخی از کشورها مواضع خود را در قبال کشور ما تغییر دادند و رویه تعاملی را پیش گرفتند.
مشارکت بالای مردم امنیت آفرین است
فرزانه پور اظهار کرد: همچنین از طرف دیگر در مواردی که کشور ما با اغتشاشات و یا انتخاباتهای با مشارکتهای پایینتر نسبت به دورههای قبل برگزار شده است برخی کشورها رویه انقباضی را در رابطه با کشور ما پیش گرفتند.
وی یادآور شد: از این جهت بر همه ما لازم است که با حضور با شکوه در پای صندوقهای رأی در امنیت داخلی، تشکیل یک مجلس قوی و افزایش اقتدار کشور در روابط بینالمللی کمک کنیم.
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