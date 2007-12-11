راه اندازی 30 کتابخانه تخصصی در حوزه های علمیه خواهران

معاون مالی و اداری مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت : براساس توافق صورت گرفته با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بیش از 30 کتابخانه تخصصی در حوزه های علمیه خواهران ایجاد می شود.
اصغر عبداللهی گفت : هزینه ایجاد این مراکز با پرداخت 75 درصد هزینه توسط ارشاد و 25 توسط توسط مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران تامین خواهد شد.
وی افزود: اولویت تاسیس این کتابخانه ها در مراکز استانهای دارای سطح سه (کارشناسی ارشد) بوده و پیش بینی می شود از نیمه دوم سال جاری مراحل اجرایی تاسیس این کتابخانه ها آغاز شود.
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