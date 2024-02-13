  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲۴ بهمن ۱۴۰۲، ۱۴:۳۴

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان‌شرقی تاکید کرد؛

تسهیلات تبصره ۱۸ راهگشایی برای ارتقای بهره‌وری و تولید

تسهیلات تبصره ۱۸ راهگشایی برای ارتقای بهره‌وری و تولید

تبریز- مدیر کل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان‌شرقی تولید و اشتغال را از مهمترین چالش های کشور دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، واقف بهروزی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه تولید و اشتغال از مهمترین چالش‌های کشور به شمار می‌رود اظهار داشت: با هدف یک دست نمودن منابع اشتغال‌زایی در بودجه سنواتی، بخشی از منابع اعتباری (بودجه‌ای و تسهیلاتی) مورد نیاز برای اجرای برنامه‌های تولیدی و اشتغال‌زایی، در قالب بند الف تبصره ۱۸ ماده واحده قانون بودجه سنواتی لحاظ شده است.

وی افزود: دولت سیزدهم بیش از دولت‌های گذشته برای حل مشکلات تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی کشور تأکید دارد از همین رو تسهیلات موضوع این دستورالعمل به منظور رشد و پیشرفت استان‌های کشور از طریق ارتقا بهره‌وری و توسعه سرمایه‌گذاری‌ها پایه‌گذاری شده است.

نماینده وزیر اقتصاد در آذربایجان‌شرقی یادآور شد: تکمیل طرح‌های سرمایه‌گذاری نیمه‌تمام و ظرفیت‌های خالی بنگاه‌های تولیدی در کسب‌وکارهای خانگی، واحدهای تولیدی خرد، کوچک، متوسط و بزرگ، شرکت‌های دانش‌بنیان، فعالیت‌های پیشران و واحدهای قابل احیا از جمله موارد قابل تخصیص تسهیلات تبصره ۱۸ به شمار می‌رود.

کد مطلب 6023098

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها