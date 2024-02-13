به گزارش خبرنگار مهر، واقف بهروزی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه تولید و اشتغال از مهمترین چالشهای کشور به شمار میرود اظهار داشت: با هدف یک دست نمودن منابع اشتغالزایی در بودجه سنواتی، بخشی از منابع اعتباری (بودجهای و تسهیلاتی) مورد نیاز برای اجرای برنامههای تولیدی و اشتغالزایی، در قالب بند الف تبصره ۱۸ ماده واحده قانون بودجه سنواتی لحاظ شده است.
وی افزود: دولت سیزدهم بیش از دولتهای گذشته برای حل مشکلات تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی کشور تأکید دارد از همین رو تسهیلات موضوع این دستورالعمل به منظور رشد و پیشرفت استانهای کشور از طریق ارتقا بهرهوری و توسعه سرمایهگذاریها پایهگذاری شده است.
نماینده وزیر اقتصاد در آذربایجانشرقی یادآور شد: تکمیل طرحهای سرمایهگذاری نیمهتمام و ظرفیتهای خالی بنگاههای تولیدی در کسبوکارهای خانگی، واحدهای تولیدی خرد، کوچک، متوسط و بزرگ، شرکتهای دانشبنیان، فعالیتهای پیشران و واحدهای قابل احیا از جمله موارد قابل تخصیص تسهیلات تبصره ۱۸ به شمار میرود.
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