همایش فاتحان فاو در ساری برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، همایش فاتحان فاو با حضور فرماندهان و رزمندگان سه استان شمالی (گیلان، گلستان و مازندران) پیش ازظهر سه شنبه در ساری برگزار شد.

سردار سیاوش مسلمی فرمانده سپاه کربلا در این مراسم با گرامیداشت یاد خاطره شهدای انقلاب اسلامی از جمله سردار سلیمانی، یاد و خاطره شهدای عملیات غرورآفرین والفجر ۸ را هم گرامی داشت.

وی از تلاش‌های حماسه سازان عملیات والفجر ۸ و فاتحان فاو تقدیر کرد.

سردار اطراچالی از یادگاران دفاع مقدس نیز با بیان این که فروپاشی ارتش شاه توسط حماسه سازان انقلاب صورت گرفته است، گفت: رهبر معظم انقلاب اسلامی لشکر ۲۵ کربلا را قوی و قدرتمند معرفی کرده است.

در این مراسم جمعی از یادگاران دفاع مقدس به بیان خاطراتی از عملیات غرورآفرین والفجر ۸ پرداختند.