مقدمات اجرایی شدن حل مشکل تأمین آب شرب کامیاران فراهم شد

حجت‌الاسلام سید حسین حسینی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طرح انتقال آب از سد گاوشان به شهر کامیاران از سال ۱۳۹۹ به دلیل اینکه زمین انتقال آب در مالکیت استان کرمانشاه وجود داشت بصورت مسکوت باقی مانده و اقدامات در این خصوص به نتیجه نرسیده بود.

رئیس کل دادگستری کردستان افزود: در راستای اجرای تأکیدات ریاست قوه قضائیه در خصوص لزوم ورود جدی دستگاه قضائی به مسائل مرتبط با تأمین حقوق عامه، جهت احصای مشکلات و کمک به رفع چالش‌های پیش‌روی دولت و همچنین ارائه حمایت‌های قضائی و برنامه‌ریزی به منظور گره گشایی از مشکلات مردم، در پی گزارشات واصله نارضایتی مردمی به دادگستری کامیاران مبنی بر مشکل شدید کمبود آب شرب، رئیس دادگستری کامیاران اقدام به برگزاری جلسات متعدد با مدیران آب منطقه‌ای استان‌های کرمانشاه و کردستان کرد.

وی تاکید کرد: با پیگیری‌های مستمر دستگاه قضائی استان، مجوز استفاده از زمین مذکور به مساحت ۸۰۰ متر مربع به شهر کامیاران صادر شد و کلنگ انجام طرح مذکور در دهه فجر امسال بر زمین زده شد و مقرر شده تا پایان سال جاری این طرح اجرایی شود.

حجت الاسلام حسینی افزود: در صورت استمرار همکاری و اقدامات لازم توسط دستگاه‌های اجرایی دو استان و با اجرایی شدن این طرح، حداقل تا ۴۰ سال آینده، شهرستان کامیاران با مشکل کم آبی مواجه نخواهد شد.

شهر کامیاران در فاصله ۶۵ کیلومتری جنوب سنندج واقع شده که جمعیت آن بالغ بر ۶۲ هزار نفر می‌باشد و همچنین سد مخزنی گاوشان، با گنجایش مخزن ۵۵۰ میلیون متر مکعب در حد فاصل شهرهای سنندج و کامیاران قرار دارد.