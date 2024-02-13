انتقال ثبت احوال شمیرانات به تهران/معاون فرماندار:مااطلاع نداشتیم

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: اگر در مسیریاب‌ها و یا کتب حاوی آدرس و مشخصات ادارت مراجعه کنید، می‌بینید، که آدرس اداره ثبت احوال شمیرانات این چنین است «تهران، باغ فردوس، میدان تختی، خیابان توتونچی» این آدرس در منطقه الهیه و از نظر تقسیمات کشوری بخشی از شهرستان شمیرانات است.

گلایه‌های مردمی در پی تصمیمی غیرکارشناسی

اما اگر از این مسیریاب‌ها استفاده کنید و یا برای انجام کاری به آدرس فوق بروید، می‌بینید، خبری از اداره ثبت احوال شمیرانات نیست و این اداره به منطقه شش تهران (کریم خان زند) که بخشی از شهرستان تهران است، منتقل شده و ساکنان شمیرانات باید برای انجام امور ثبتی خود به شهرستان دیگری (تهران) مراجعه کنند، که این امر سبب ایجاد نارضایتی‌هایی بین مردم و شهروندان شده است.

یکی از شهروندان در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اینکه در شمیرانات علی رغم تصور بسیاری از مسؤولان و مردم با کاستی‌هایی مواجهیم، یک بحث است، اما اینکه من به عنوان یک شهروند باید از لواسان برای دریافت خدمات ثبتی به کریم خان زند در مرکز شهر تهران مراجعه کنم، اصلاً قابل قبول نیست.

وی که خود را امیر معرفی می‌کند، گفت: پیگیری‌های بنده اینچنین نشان می‌دهد، که حداقل تا یکی دو سال آینده هم قصد بازگشت این اداره به شهرستان شمیرانات وجود ندارد.

شهروند دیگری نیز به خبرنگار مهر گفت: مسؤولان می‌گویند، دیگر اداره‌ای به نام ثبت احوال شمیرانات ندارند و این اداره به اداره ثبت احوال شمال تهران تغییر نام داده و من نمی دانم، این تغییر چگونه و به چه دلیل رخ داده اما به نظر می‌رسد، مراجعان در این تصمیم گیری هیچ جایگاهی نداشته‌اند.

فرمانداری شمیرانات از جابه جایی و تصمیم عجولانه اطلاعی ندارد

بی‌شک استقرار ادارات خدمات‌رسان در حوزه استحفاظی یک شهرستان به منظور دسترسی آسان شهروندان و همچنین تعامل بین دستگاهی، ضرورت دارد. لذا در پی جابه‌جایی اخیر ساختمان ثبت احوال شمیرانات به منطقه شش تهران (خیابان کریم‌خان زند) و بروز نارضایتی برخی از شهروندان، معاون سیاسی انتظامی فرماندار شمیرانات در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پیگیری از مدیران مربوطه اداره ثبت در این خصوص انجام شده است، متأسفانه این اقدام عجولانه بدون اطلاع فرمانداری رخ داده و به محض دریافت گزارش مردمی مبنی بر این جابه‌جایی‌، (حین اسباب‌کشی) موضوع پیگیری شد.

محسن مبارکی اضافه کرد: اداره ثبت احوال شمیرانات در محدوده شمیران (منطقه یک تهران) و طبقه پنجم ساختمانی موقوفه استقرار داشت که اداره اوقاف و امور خیریه شمیرانات نیز در آن ساختمان قرار دارد.

عدم نیاز به مراجعه حضوری شهروندان صحت ندارد

وی ادامه داد: علت جابه‌جایی اداره را از مدیرکل ثبت احوال استان تهران جویا شدیم، که استیجاری بودن و عدم توان سازمان نسبت به پرداخت اجاره‌بها را دلیل این تصمیم دانسته و اعلام کردند خدمات ثبت احوال نیازی به حضور مراجعه‌کنندگان نداشته و ساختمان اداری صرفاً به امور ستادی خود می‌پردازد.

مبارکی ضمن اعلام این‌که عدم نیاز به مراجعه شهروندان برای انجام امور مربوطه، از نظر فرمانداری صحت ندارد، گفت: به گفته مدیر ثبت احوال شمیرانات، ملکی متعلق به این سازمان در شمیرانات وجود دارد که تصمیم بر بازسازی و انتقال مجدد اداره به حوزه استحفاظی شمیرانات دارند، اما طبیعتاً این اقدام حداقل سه سال زمان خواهد برد و توجیه‌پذیر نیست.

معاون سیاسی انتظامی فرماندار شمیرانات اظهار کرد: در پی این موضوع، با مدیرکل اوقاف و امور خیریه نیز مذاکره داشته‌ایم که وی نیز اعلام کرد هیچ‌گونه اخطاری برای تخلیه ملک به اداره ثبت احوال داده نشده و حتی آماده مذاکره با موقوفه مربوطه برای ادامه فعالیت آن‌ها هستیم.

وی با اشاره به این‌که تصمیم عجولانه سازمان ثبت احوال مبنی بر جابه‌جایی ساختمان اداره شمیرانات، تبعات اجتماعی و عواقب منفی داشته است که تصمیم‌گیرندگان باید پاسخگو باشند، تاکید کرد: مطالبه ما بازگشت هرچه سریع‌تر اداره مذکور به حوزه شهرستان شمیرانات است و در این راستا همکاری و حمایت لازم را خواهیم داشت.

متأسفانه علیرغم پیگیری‌های صورت گرفته از اداره کل ثبت احوال استان تهران، تاکنون پاسخگوی این مساله نبوده‌اند.