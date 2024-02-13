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۲۴ بهمن ۱۴۰۲، ۱۴:۵۹

آزمون راهی هلند می‌شود؛

تقابل ایرانی‌های رم و فاینورد در لیگ اروپا

تقابل ایرانی‌های رم و فاینورد در لیگ اروپا

مهاجم تیم ملی فوتبال ایران در لیست مصدومان آ اس رم برای دیدار با فاینورد هلند قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های لیگ فوتبال اروپا در حالی از پنجشنبه هفته جاری پیگیری می‌شود که تقابل دو باشگاه قاره سبز با حضور بازیکنان تیم ملی ایران را به همراه خواهد داشت.

سردار آزمون مهاجم تیم ملی ایران همراه با بازیکنان رم راهی هلند خواهند شد تا مقابل علیرضا جهانبخش و هم تیمی‌هایش در فاینورد قرار بگیرد.

رسانه «KHEL NOW» با انتشار گزارشی درباره آخرین وضعیت دو تیم عنوان کرد:«سردار آزمون به تازگی از جام ملت‌های ۲۰۲۳ آسیا بازگشته است ولی در لیست بازیکنان رم در سفر به هلند قرار دارد. این در حالی است که تامی آبراهام به علت مصدومیت و ایوان نادیکا بازیکن تیم ملی ساحل عاج به دلیل خستگی ناشی از قهرمانی با تیم ملی کشورش در جام ملت‌های آفریقا غایب خواهند بود.ـ»

همچنین علیرضا جهانبخش هافبک ملی پوش فاینورد نیز مشکلی برای بازی ندارد تا احتمالا تقابل دو بازیکن ایرانی در لیگ اروپا شکل بگیرد.

کد مطلب 6023137
مهدی مرتضویان

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