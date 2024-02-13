برگزاری جلسات توجیهی و روشنگری با موضوع انتخابات در مریوان

به گزارش خبرنگار مهر، مسؤول فنی مرکز مثبت زندگی ۱۱۷۰۳ بهزیستی مریوان صبح سه شنبه در جمع مددجویان و توانخواهان تحت حمایت این شهرستان اظهار کرد: مشارکت در انتخابات وظیفه همه افراد است و همه ما باید در این رویداد شرکت کنیم.

شهلا فلاحی با اشاره به اینکه شرکت در انتخابات به منزله اهمیت نظام جمهوری اسلامی ایران به آرا و نظر مردم است، افزود: با مشارکت در انتخابات می‌توان در سرنوشت آینده کشور سهیم بود.

وی خاطرنشان کرد: مددجویان و توانخواهان تحت حمایت بهزیستی باید تلاش کنند در این عرصه حضور پرشوری داشته باشند تا بتوانند با انتخاب نماینده مورد نظر خود نقش مؤثری در آینده سرنوشت کشور خود ایفا کنند.

فلاحی یادآور شد: با توجه به نزدیک شدن زمان انتخابات ضرورت دارد هر کسی به سهم خود در ایجاد شور و اشتیاق انتخاباتی تلاش کند.

گفتنی است؛ دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری ۱۱ اسفند امسال در سراسر کشور برگزار می‌شود.

استان کردستان دارای ۵ حوزه انتخابیه و ۶ کرسی نمایندگی در خانه ملت است که شهرستان‌های «سنندج، دیواندره و کامیاران» دارای دو نماینده؛ «سقز و بانه»، «مریوان و سروآباد»، «قروه و دهگلان» و «بیجار» هر کدام یک نماینده دارند.