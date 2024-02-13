به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد یگانه افزود: با پیگیری مقامات عالی استان از ۲۷ بهمن ۱۴۰۲ پروازهای مشهد - زنجان و بالعکس از این فرودگاه از دو روز به سه روز طی روزهای دوشنبه، پنجشنبه و جمعه افزایش می‌یابد.

مدیر فرودگاه شهدای زنجان گفت: این پروازها توسط شرکت هواپیمایی ماهان انجام خواهد شد و مسافران می‌توانند بلیط این پروازها را از سایت‌ها و نرم افزارهای معتبر و همچنین آژانس‌ها خریداری کنند.

یگانه افزود: پروازهای جدید در روزهای جمعه هر هفته ساعت ۹ و ۳۵ دقیقه به مقصد زنجان انجام می‌شود و ساعت ۱۱ و ۵۰ دقیقه در فرودگاه زنجان به زمین می‌نشیند، همچنین ساعت ۱۲ و ۴۰ دقیقه نیز از زنجان پرواز و ساعت ۱۴ و ۴۰ دقیقه در مشهد فرود می‌آید.

مدیر فرودگاه زنجان گفت: پروازهای روزهای دوشنبه و پنجشنبه هر هفته ساعت ۱۰ و ۱۵ دقیقه به مقصد زنجان پرواز و ساعت ۱۲ و ۳۰ دقیقه در فرودگاه زنجان به زمین می‌نشیند؛ همچنین ساعت ۱۳ و ۲۰ دقیقه نیز زنجان را ترک کرده و ساعت ۱۵ و ۲۰ دقیقه در مشهد فرود می‌آید.

یگانه افزود: فرودگاه زنجان در ۱۰ ماه اول سال ۱۴۰۲، به ۱۹۸ پرواز مسافربری داخلی و خارجی با ۱۷ هزار و ۳۶۴ مسافر و ۸۸۴ پرواز غیرمسافری خدمات ارایه کرده است.