ظرفیت تصفیه خانه فاضلاب شهرهای سده لنجان و ورنامخواست افزایش یافت

حسین اکبریان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه عملیات اجرای مدول سوم تصفیه خانه فاضلاب سده لنجان و ورنامخواست از ابتدای سال جاری آغاز شده و بخش سازه‌ای آن به پیشرفت ۹۵ درصدی رسیده است، اظهار داشت: هم اکنون تصفیه خانه فاضلاب سده لنجان و ورنامخواست با تحت پوشش قراردادن بیش از ۳۵ هزار نفر جمعیت و با ظرفیت چهار هزار و ۶۸۰ مترمکعب در روز، در مدار بهره برداری قرار دارد که با اجرای مدول سوم، بیش از ۱۵ هزار نفر دیگر در شهرهای ورنامخواست و سده لنجان تحت پوشش قرار می‌گیرند.

وی، روش تصفیه در این تصفیه خانه را فرآیند لجن فعال هوادهی گسترده با حذف ازت عنوان کرد و گفت: پیش بینی می‌شود با اجرای مدول سوم ظرفیت نهایی تصفیه در تصفیه خانه سده لنجان و ورنامخواست به ۷ هزار و ۲۰ مترمکعب در روز برسد، این درحالی است که تصفیه خانه فاضلاب شهرهای ورنامخواست و سده لنجان در مساحتی به وسعت ۳۲ هزارمتر مربع احداث شده است.

مدیرعامل آبفای استان اصفهان با اشاره به دفع بهداشتی پساب درشهرهای مجاور زاینده رود تصریح کرد: جمع آوری، دفع و انتقال و تصفیه فاضلاب شهرهای مجاور زاینده‌رود یکی از پروژه‌های مهم به شمار می‌رود زیرا سرریز شدن فاضلاب به رودخانه زاینده‌رود بدون عمل تصفیه، زیان‌های بهداشتی و زیست محیطی زیادی را به همراه دارد، از سوی دیگر با توجه به محدودیت منابع آبی استفاده از پساب در صنعت از اهمیت به سزایی برخوردار است.