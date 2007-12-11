مادر شهید پیچک تأکید کرد : مسئولین با مردم صادق باشند

«کبری اسلامی علی آبادی» مادر شهید غلامعلی پیچک با لهجه شیرین کرمانی از شهدا، از مقاومت و... گفت، از سالهای انقلاب، از روزهای جنگ و خون که نور چشمش «غلامعلی» را با دیدگانی امیدوار و قلبی اندوهگین بدرقه می کرد و حالا پس از گذشت سالهای سخت و پایداری در خلوت تنهایی خود تنها با قاب عکسی خاطرات کودکی پسری را که در 17 سالگی مایه شادی زندگی او شد مرور می کند و می گوید "...تنها یک عکس از علی ام مانده چون دوست نداشت که عکسی داشته باشد..."

آیا نباید مسئولین طوری عمل کنند که خانواده شهدا توان پاسخگویی به یاوه گویی های برخی از افراد مغرض را داشته باشند؟ وقتی می بینیم در مضیقه هستیم چطور می توانیم خلاف آن را نشان دهیم. آیا باید نسل فعلی با دیدن احترام به جایگاه واقعی خانواده شهدا و جانبازان در مقابل تهدیدات دشمن ایستادگی کنند یا نه؟!

مادر هر روز چهره غلامعلی را با لباسهای خاک آلود و کفشهای پاره که حکایت از تعقیب و گریز ساواک داشت لبخند زنان در آستانه در خانه مجسم می کند و یا حوادث دوران جنگ را آنگاه که فرزندش با شروع جنگ بیش از سه سال در کوههای کردستان و در بدترین شرایط سالهای اول جنگ در جبهه ها بود تا روزی که خبر شهادتش را آوردند به یاد می آورد. مادر شهید پیچک در حالی که با گوشه چارقدش اشکهایش را پاک می کند، می گوید: "...علی فرزند ارشدم بود، بارها مجروح شده بود اما می گفت:" شاید من همه دستورات خدا را انجام دادم اما چون ازدواج نکردم، شهید نمی شوم." پیرزن با کلمات بریده و صدای لرزان ادامه می دهد:" علی ام 40 روزه داماد بود که شهید شد..."

کبری اسلامی نسبت به بی توجهی به نیازهای واقعی خانواده شهدا گله های زیادی دارد اما در سخنانش تأکید دارد که "این حرفها درد دلی است برای اینکه به گوش مسئولین برسد" و در عین حال با قاطعیت عنوان می کند "...اصلا و ابدا از شهادت فرزندم و راهی را که انتخاب کرده پشیمان نیستیم، ما فردای قیامت در مقابل درگاه خدا روسفیدیم چون ما جهادمان را کردیم و پای آن تا لحظه آخر ایستاده ایم، تا نه آمریکا و نه هیچ کشوری طمع به این آب و خاک نداشته باشد."

وی اخلاص در عمل را رمز ماندگاری شهدا می داند و می گوید:"...ما ایمان داریم که خدا حافظ خون شهداست. ما از هیچ چیز نمی ترسیم و اگر هیچ جایی را هم نداشته باشم تنها در زیر یک چادر پایگاه شهیدم را حفظ خواهم کرد..."

مادر شهید پیچک در آستانه برگزاری مراسم سالگرد این سردار دوران دفاع مقدس می گوید "...من تا الان که بیش از 26سال از شهادت پسرم می گذرد، 26 آذر یا اربعین امام حسین(ع) مراسم سالگرد را با دعوت از دوستان و همرزمانش در خانه ام برگزار می کنم و خیلی از مسئولین فعلی از دوستان علی بودند که گاهی در مراسم می آیند اما من می خواهم جلوی آنها سرفراز باشم و بگویم اگر علی رفت خانه علی هست..."

«کبری اسلامی علی آبادی» آمارها و تبلیغات مبنی بر ارائه خدمات مطلوب به خانواده شهدا و جانبازان را نادرست دانست و ضمن انتقاد از نابسامانی امور مالی و خدماتی در بنیاد شهید، خاطر نشان کرد: این تبلیغات مایه گلایه مندی خانواده شهدا و جانبازان است چون مردم فکر می کنند مسئولین به خانواده شهدا می رسند در صورتی که اینطور نیست.

مسئولین مردم را از خود بدانند و تنها در زمانی که به حمایت مردمی نیاز دارند وعده ندهند، بلکه عمل کنند، همانطور که بچه های ما به خاطر هدفشان با تن های پاره پاره برگشتند اینها هم کاری کنند و ما را دشمن شاد نکنند.

وی با بیان اینکه برخی از خانواده های شهدا به دلیل شرایط بد مالی حتی نمی توانند مراسمی برای سالروز شهادت عزیزانشان بگیرند، تأکید کرد: مسئولین بنیاد شهید تبلیغ ارائه وام بی بهره را می کنند در صورتی که چنین چیزی صحت ندارد و این بی توجهی و تبلیغات غیر واقعی در واقع دهن کجی به آرمان های شهداست.

« کبری اسلامی علی آبادی» با تأکید بر اینکه خانواده شهدا و ایثارگر تنها برای خدا و حفظ کشور راه شهدا را ادامه می دهند، افزود: آیا نباید مسئولین طوری عمل کنند که خانواده شهدا توان پاسخگویی به یاوه گویی های برخی از افراد مغرض را داشته باشند؟ وقتی می بینیم در مضیقه هستیم چطور می توانیم خلاف آن را نشان دهیم. آیا باید نسل فعلی با دیدن احترام به جایگاه واقعی خانواده شهدا و جانبازان در مقابل تهدیدات دشمن ایستادگی کنند یا نه؟!

وی توجه به خانواده شهدا و ایثارگر را احترام به جایگاه شهدا دانست و تصریح کرد: شهدا و جانبازان بدون هیچ چشمداشتی و بدون دریافت حقوق و تنها برای رضای خدا جانشان را در کف گذاشتند و در جبهه ها مقاومت کردند. خیلی از مردم نان آور و عصای دست خود را در جنگ از دست دادند اما این نوع رفتارها از برخی مسئولین شایسته مملکت اسلامی نیست.

مادر شهید پیچک در ادامه سخنان خود ضمن تأکید بر حمایت خانواده شهدا از دولت، خواستار صادق بودن مسئولین با مردم شد و افزود: مسئولین مردم را از خود بدانند تنها در زمانی که به حمایت مردمی نیاز دارند وعده ندهند، بلکه عمل کنند، همانطور که بچه های ما به خاطر هدفشان با تن های پاره پاره برگشتند اینها هم کاری کنند و ما را دشمن شاد نکنند.

وی وعده های بی عمل دوره انتخابات مختلف را یادآور شد و تأکید کرد: نمی توانیم ببینیم خون شهدا با اهمال برخی مسئولین پایمال شود.

حرف و عمل برخی مسئولین با سفارش امام و رهبری یکی نیست. با تمام انتقاداتی که نسبت به عملکرد برخی مسئولین دارم، اما امر رهبر را اطاعت می کنم چون الان دین و مملکتم را در خطر می بینم. خانواده شهدا و مردم وظیفه خود را در پشتیبانی مسئولین انجام می دهند اما مسئولین هم راست بگویند. در پایان این گفتگو مادر شهید پیچک در مورد میزان تحقق سفارشات حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری در خصوص خانواده شهدا و جانبازان تصریح کرد: ما ضمن اینکه افتخار می کنیم که جزء خانواده شهدا هستیم اما فکر می کنم که الان حرف و عمل برخی مسئولین با سفارش این دو بزرگوار یکی نیست. با تمام انتقاداتی که نسبت به عملکرد برخی مسئولین دارم، اما امر رهبر را اطاعت می کنم چون الان دین و مملکتم را در خطر می بینم. خانواده شهدا و مردم وظیفه خود را در پشتیبانی مسئولین انجام می دهند اما مسئولین هم راست بگویند. شهید غلامعلی پیچک در 8مهر 1338 مقارن با نیمه شعبان در جنوب تهران به دنیا آمد. وی در دوران نوجوانی همزمان با گذراندن دوره دبیرستان برخی از دروس حوزوی را نیز فراگرفت و در کنار آن با تکثیر و توزیع سخنرانی های حضرت امام (ره) در محلات مختلف به فعالیت های سیاسی مشغول شد و پس از اخذ دیپلم در رشته انرژی اتمی ادامه تحصیل داد.

شهید پیچک نه تنها در دوران پیش از پیروزی انقلاب علیه رژیم پهلوی فعالیت می کرد بلکه در کمیته استقبال حضرت امام(ره) کمر همت بست تا گزندی به امام(ره) وارد نشود و مأمور می شود تا مین های کار گذاشته شده توسط مزدوران بختیار را در روز ورود حضرت امام(ره) به بهشت زهرا(س) خنثی و جمع آوری کند.

شهید غلامعلی پیچک در اول اسفند 57 با تشکیل سپاه پاسداران در بخش فرهنگی سپاه منطقه 6 در کنار شهید متوسلیان و شهید محمد متوسلی به فعالیت پرداخت و علاوه بر اشتغال در مرکز انرژی اتمی به تدریس در مدارس مناطق محروم نیز همت گمارد.

غلامعلی پیچک که از اول دیماه 59 به حکم «شهید محمد بروجردی» مسئولیت فرماندهی عملیات ستاد غرب سپاه منطقه 7 کشوری را به عهده گرفته بود از اواسط پاییز 60 با تغییر و تحولاتی که ناخواسته در جبهه غرب به وجود آمد، از مسئولیت فرماندهی عملیات سپاه غرب کنار رفت. در واقع مسئولیت عملیاتی نیروها در چنین جبهه وسیعی بدون پشتوانه دولتی بسیار سخت بود چراکه سپاه در جبهه غرب از طرف بنی صدر تحریم شده بود و کمتر امکانات و تجهیزات نظامی به رزمندگان ارائه می شد.

استراتژی شهید پیچک بر ادامه جنگ در غرب متمرکز بود به طوری که عملیات های مختلفی به ابتکار و طراحی این شهید بزرگوار در غرب کشور با موفقیت انجام گرفت که عملیات «بازی دراز» در 11 شهریور 60 یکی از آنهاست. طرح عملیات «مطلع الفجر» که پیچک بیش از 4 ماه بر روی آن کار کرده بود و سرانجام خود نیز در این عملیات به فیض شهادت رسید در روز 19 آذر 60 با هدف آزاد سازی ارتفاعات دشت گیلانغرب در نیمه شب آغاز شد.

پیچک در ظهر روز 20 آذر 60 در این عملیات به شهادت رسید. یکی از همرزمان این شهید بزرگوار در مورد چگونگی شهادت وی می گوید:" ...در هنگامی که کار در «برآفتاب» گره خورد پیچک بلافاصله در صدد بر آمد تا با اعزام نیرو به خط ، معادله را به سود نیروهای خودی تغییر دهد. بعد از سازمان دهی نیروها برای هدایت آنها به خط، خود پیچک داوطلب شد و به همراه «سرگرد مرادی» یکی از افسران متعهد و شجاع لشکر زرهی کرمانشاه نیروها را به سمت«برآفتاب» برد. همان روز در چم امام حسن(ع) این دو بزرگوار در کنار یکدیگر به شهادت رسیدند.