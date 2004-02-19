برمر بر ادامه اشغال عراق تاكيد كرد

پل برمر حاكم آمريكايي عراق امروز در يك كنفرانس مطبوعاتي در عراق گفت :" دليل آزاد سازي سعدون حمادي اين است كه وي ديگر خطري براي نيروهاي آمريكايي به شمار نمي آيد ."

اين در حالي است كه شوراي انتقالي عراق به دليل آزاد سازي سعدون حمادي يكي از مسئولان بلند پايه عراق از نيروهاي آمريكايي انتقاد كرده بود .

وي در پاسخ سوالي درمورد عملكرد شوراي انتقالي عراق گفت :" ما از عملكرد شورا راضي هستيم و در حال حاضر آنها به شدت و به جديت در مورد قانون اساسي در حال فعاليت هستند .

وي در مورد قانون اساسي و اختلاف شورا و او بر سر اساس قرار گرفتن دين اسلام گفت :" فعلا در اين مورد چيزي نمي گويم و فقط به اين نكته اكتفا مي كنم كه ما خواهان احترام به تمام اديان هستيم .

او در مورد اينكه آيا خبرهاي موجود در مورد انتقال صدام از عراق و فرار وي از دست نيروهاي آمريكايي صحت دارد گفت :" اين خبرها تماما كذب مي باشد وصدام هنوز در عراق است .

برمر گفت :" اسلام دين اصلي اكثريت مردم عراق است اما بايد در عراق آزادي عقيده وجود داشته باشد و همه آزاد باشند عقايد خود را داشته باشند و آنها را منتشر كنند .

وي در مورد زمان خروج نيروهاي آمريكايي از عراق گفت : 30 ژوئن و خروج نيروهاي آمريكايي از عراق دو مسئله متفاوت است . سعي كنيد اين دو مسئله را يكي نكنيد . 30 ژوئن زمان انتقال حاكميت به مردم عراق است و نه زمان خروج نظاميان آمريكايي ، صدها هزار سرباز آمريكايي به همراه هزاران سرباز از كشورهاي ديگر كشورها در عراق خواهند ماند تا امنيت را در اين كشور برقرار كنند و اين تا زماني ادامه خواهد داشت كه نيروهاي عراقي توانايي برقراري امنيت در اين كشور را داشته باشند. بوش گفت كه ما از عراق خارج نمي شويم تا وظيفه خود را انجام دهيم . برمر با ادعاي اينكه وظيفه ما اين است كه عراق را به عراقي آزاد ، دمكراتيك و مستقر و مستقل تبديل كنيم گفت تا اين كار را انجام نداده ايم هرگز از عراق خارج نخواهيم شد .