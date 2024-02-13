اجرای برنامه سلامت خانواده با محوریت مادران

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین فرشیدی، روز سه شنبه در آئین افتتاحیه بیست و هشتمین اجلاس کشورهای گروه ۵ که با موضوع سلامت زنان و خانواده به میزبانی تهران برگزار می‌شود، افزود: دبیرخانه اجلاس کشورهای عضو گروه ۵، «سلامت زنان و خانواده» را به عنوان موضوع برگزاری بیست و هشتمین اجلاس کشورهای عضو این گروه در نظر گرفته است.

وی ادامه داد: تعریف موضوع سلامت زنان و خانواده از ضرورت توجه به موضوع خانواده و اهمیت نقش زنان در خانواده حکایت می‌کند.

معاون بهداشت وزارت بهداشت با بیان اینکه مسئولان جمهوری اسلامی همواره بر اهمیت موضوع خانواده تاکید کرده‌اند، افزود: موضوع خانواده به قدری برای جمهوری اسلامی ایران اهمیت دارد که این موضوع ضرورت و اهمیت آن توسط رئیس‌جمهور در سازمان ملل متحد مطرح شد.

فرشیدی با بیان اینکه کشورهای عضو گروه ۵ باید برای حفظ خانواده یک حرکت اساسی انجام دهند، خاطرنشان کرد: وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران، برنامه «سلامت خانواده» را به منظور حفظ خانواده اجرا کرده است. برنامه سلامت خانواده با محوریت مادران در حال اجرا است.

وی با اشاره به اجرای برنامه سلامت خانواده و نظام ارجاع وزارت بهداشت، گفت: سلامت خانواده از اهمیت فراوانی برای ما برخوردار است. اجرای برنامه سلامت خانواده را باید یک اقدام مهم در زمینه پوشش سلامت در نظر گرفت.

معاون بهداشت وزارت بهداشت با بیان اینکه کشورهای عضو گروه ۵ دارای اشتراکات فراوانی هستند، افزود: این کشورها با داشتن اشتراکات فرهنگی می‌توانند در جهت ارتقا سلامت منطقه گام بردارند.

فرشیدی درباره بیست و هشتمین اجلاس کشورهای عضو گروه ۵، گفت: ایران، میزبانی این اجلاس را بر عهده دارد. ما کشورهای عضو گروه ۵ با اجرای یک برنامه جدید و جدی می‌توانیم جهت سلامت مادران که مهم‌ترین رکن یک خانواده هستند، گام برداریم. ترویج زایمان سالم و سلامت مادران سبب می‌شود آنها در جهت تحقق ارتقا سلامت خانواده گام بردارند. سلامت خانواده می‌تواند نتایج سودمندی به همراه داشته باشد.