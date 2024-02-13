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۲۴ بهمن ۱۴۰۲، ۱۳:۰۸

مدیر جهاد کشاورزی آبادان خبر داد؛

ظهور اولین خوشه‌های گندم در آبادان

ظهور اولین خوشه‌های گندم در آبادان

آبادان- مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آبادان گفت: مرحله خوشه روی گندم در این شهرستان آغاز شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن دشتی نژاد پیش از ظهر امروز سه‌شنبه در گفت‌وگویی رسانه‌ای با بیان اینکه مرحله خوشه روی و اصطلاحاً شیری شدن گندمزارهای اروندکنار در شهرستان آبادان آغاز شد، اظهار کرد: در این مرحله مصرف کود سولو پتاس و کودهای تقویتی اسیدهای آمینه توصیه می‌شود.

وی ادامه داد: اهمیت تغذیه مناسب در این مرحله به دلیل تأثیر استفاده از کودهای مناسب برای افزایش عملکرد گندم در زمان برداشت است که این موارد و سایر توصیه‌های تخصصی در آموزش‌های چهره به چهره و همچنین مدرسه در مزرعه توسط کارشناسان مروج مرکز خدمات به گندم کاران آموزش داده می‌شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آبادان عنوان کرد: پیش بینی شده که برداشت خوشه‌های گندم در آبادان در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳ انجام شود.

کد مطلب 6023222

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    نظرات

    • علی یوسفی IR ۰۱:۴۶ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۶
      0 0
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      کود شیمیایی عامل اصلی سرطان معده است انقد زیادروی نکنید برید راه طبیعی راپیش بگیرید باجون مردم بازی نکنید
    • محمد حمودی US ۰۷:۲۸ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۶
      1 0
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      زمینای ما بیشتر از ۲۰روزه خوشه دادن بعدشم توزمان گل دهی نه اب ونه کود به گندم داد چون باعث خراب شدن جوانه میشه بعداز دانه کامل ابیاری باید کرد اونهم در روزهای خنک نه شرجی

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