به گزارش خبرنگار مهر، حسن دشتی نژاد پیش از ظهر امروز سهشنبه در گفتوگویی رسانهای با بیان اینکه مرحله خوشه روی و اصطلاحاً شیری شدن گندمزارهای اروندکنار در شهرستان آبادان آغاز شد، اظهار کرد: در این مرحله مصرف کود سولو پتاس و کودهای تقویتی اسیدهای آمینه توصیه میشود.
وی ادامه داد: اهمیت تغذیه مناسب در این مرحله به دلیل تأثیر استفاده از کودهای مناسب برای افزایش عملکرد گندم در زمان برداشت است که این موارد و سایر توصیههای تخصصی در آموزشهای چهره به چهره و همچنین مدرسه در مزرعه توسط کارشناسان مروج مرکز خدمات به گندم کاران آموزش داده میشود.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آبادان عنوان کرد: پیش بینی شده که برداشت خوشههای گندم در آبادان در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳ انجام شود.
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