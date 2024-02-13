به گزارش خبرنگار مهر، حسن دشتی نژاد پیش از ظهر امروز سه‌شنبه در گفت‌وگویی رسانه‌ای با بیان اینکه مرحله خوشه روی و اصطلاحاً شیری شدن گندمزارهای اروندکنار در شهرستان آبادان آغاز شد، اظهار کرد: در این مرحله مصرف کود سولو پتاس و کودهای تقویتی اسیدهای آمینه توصیه می‌شود.

وی ادامه داد: اهمیت تغذیه مناسب در این مرحله به دلیل تأثیر استفاده از کودهای مناسب برای افزایش عملکرد گندم در زمان برداشت است که این موارد و سایر توصیه‌های تخصصی در آموزش‌های چهره به چهره و همچنین مدرسه در مزرعه توسط کارشناسان مروج مرکز خدمات به گندم کاران آموزش داده می‌شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آبادان عنوان کرد: پیش بینی شده که برداشت خوشه‌های گندم در آبادان در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳ انجام شود.