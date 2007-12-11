دستگاه های دولتی از تولیدکنندگان داخلی خرید کنند

به گزارش خبرنگار مهر از اهواز، اسماعیل عامری گلستان عصر دوشنبه در جلسه کارگروه صنایع و معادن استان در سالن جلسات معاونت برنامه ریزی افزود: این خریدها باید در جهت حمایت از تولید کنندگان استانی با در نظر گرفتن کیفیت و قیمت کالاها و تولیدات در مقایسه با تولید کنندگان کشوری و صرفه جویی در هزینه ها صورت پذیرد.

وی اضافه کرد: تحقق این امر نیاز به انجام یک کار کارشناسی و ایجاد فضای رقابت در بین تولید کنندگان استانی و کشوری دارد و اگر اینگونه نباشد اتقاق دهه 1960 که در آن کشورهای جهان سوم درصدد اجرای سیاست جایگزینی تولیدات داخلی بودند ولی به دلیل نبود روح رقابت دربین شرکت ها شکست خوردند، رخ می دهد.

عامری گلستان در ادامه این جلسه با تاکید بر اشتغال زایی و سود آوری درراه اندازی بازار چینی ها در منطقه آزاد اروند برای ایرانیان گفت: این موضوع نیاز به تشکیل جلسه ای با حضور استاندار، فرمانداران شهرهای خرمشهر و آبادان و اعضای کارگروه صنایع و معادن برای بررسی بیشتر دارد.

همچنین در این نشست بر حضور دستگاهها و صنایع بزرگ برای معرفی توانایی های استان در بخش های اقتصاد، صنعت و کشاورزی برای جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی در اولین نمایشگاه جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی در جزیره کیش تاکید شد.