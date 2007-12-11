هشدار! مرجانهای خلیج فارس در مسیر انقراض

دکتر احمد سواری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص وضعیت تاسف بار مرجانها در خلیج فارس گفت: متاسفانه روز به روز شاهد تخریب و سفید شدن مرجانها در بسیاری از جزایر واقع در خلیج فارس از جمله کیش، خارک و... هستیم و تنوع زیستی آنها شدیداً در معرض خطر است.

وی افزود: تحقیقات انجام گرفته در این زمینه نشان می دهد که علاوه بر مرجانها موجودات هم زیست با آنها مانند صدف ها، قارچ ها و ... نیز شدیداً کاهش یافته اند.

دکتر سواری با اشاره به علل اصلی مرگ مرجانها تصریح کرد: مهمترین عامل در بروز این اتفاق افزایش دمای کره زمین است که تا حدودی در مرگ مرجانها موثر می باشد.

وی افزود: رسوب گذاریی هایی که به دلیل ساخت و سازهای بی رویه در قشم و کیش انجام می گیرد نیز در این جزایر تاثیر به سزایی بر مرگ مرجانها دارد.

مدیر گروه علوم دریایی گروه زیست دریایی دانشگاه علوم وفنون دریایی خرمشهراضافه کرد: یکی دیگر از عوامل مرگ مرجانها در جزایر قشم و کیش دستگاههای آب شیرین کن است که موجب بالا رفتن شوری آب و در نتیجه مرگ آنها می شود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا احتمال انقراض مرجانها در خلیج فارس وجود دارد گفت: اگر مشکلاتی که در حال حاضر در این مناطق وجود دارد ادامه یابد بی شک ما در مسیر انقراض قرار داریم.

دکتر سواری افزود: بهترین پیشنهاد برای رفع این معضل زیست محیطی توجه بیشتر سازمان حفاظت از محیط زیست و دیگر ارگانهای ذیربط به این مسئله است.

مدیر گروه علوم دریایی گروه زیست دریایی دانشگاه علوم وفنون دریایی خرمشهر تصریح کرد: تغییر در جایگاه آب شیرین کن ها، برنامه ریزی صحیح در ساختمان سازی و جاده سازی در جزایر و ... می توانند نقش موثری در کاهش مرگ و میر مرجانها داشته باشند.

وی خاطر نشان کرد: بقای مرجانها به یک بسیج ملی نیاز دارد و این وظیفه اصلی سازمان حفاظت از محیط زیست و دانشگاه هاست که بر روی اینگونه مسایل مطالعات بیشتری انجام دهند.