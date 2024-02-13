نخستین اجلاسیه شهدای دانشجو در گلستان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، موسی کیخا صبح سه شنبه در نشست خبری اجلاسیه شهدای دانشجو معلم اظهار کرد: نخستین اجلاسیه شهدای دانشجو معلم در نخستین روز از اسفند امسال در حسینیه ثارالله گرگان برگزار می‌شود.

وی افزود: این اجلاسیه پیش زمینه برگزاری نخستین کنگره شهدای دانشجو معلم کشور است.

سرپرست دانشگاه فرهنگیان گلستان تعداد کل شهدای دانشجو معلم در کشور را هزار و ۲۹ نفر اعلام کرد و گفت: از این تعداد ۳۰ شهید مربوط به استان گلستان است.

وی یادآور شد: مهم‌ترین هدف برگزاری این اجلاسیه معرفی الگوی شهدای دانشجو معلم است که نقش مهمی در تربیت دانشجو معلمان دارد.

کیخا اظهار کرد: دانشجو معلمان با الگو گرفتن از شهدای دانشجو معلم تلاش می‌کنند تا بهترین خروجی را از سنگرهای علمی بگیرند.

گفتنی است در پایان از تندیس اجلاسیه شهدای دانشجو معلم رونمایی شد.