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۲۴ بهمن ۱۴۰۲، ۱۳:۳۹

فرماندار شیراز:

۸۷۵ شعبه اخذ رای در شیراز و زرقان فعال می‌شود

۸۷۵ شعبه اخذ رای در شیراز و زرقان فعال می‌شود

شیراز-فرماندار شیراز گفت: ۸۷۵ شعبه اخذ رای کار جمع آوری آرا در دو شهرستان شیراز و زرقان انجام می دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، لطف الله شیبانی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه در انتخابات اسفندماه در دو شهرستان شیراز و زرقان ۸۷۵ شعبه اخذ رأی آرای مردم را جمع آوری می‌کند، گفت: ۴۳ شعبه در زرقان و مابقی در شهرستان شیراز فعال است.

فرماندار شیراز افزود: از مجموع شعب اخذ رأی در دو شهرستان شیراز و زرقان ۷۴۷ شعبه شهری و ۱۲۸ شعبه روستایی است.

وی با بیان اینکه ۴ شعبه برای جمع آوری آرای اقلیت‌ها در نظر گرفته شده است، بیان کرد: ۲ شعبه ویژه کلیمیان، یک شعبه ویژه شهروندان زردشتی و یک شعبه اختصاص به ارامنه دارد.

شیبانی با اشاره به اینکه مجموع داوطلبان تأیید صلاحیت شده در دو شهرستان شیراز و زرقان ۳۰۲ نفر هستند، گفت: از این تعداد، ۲۵۹ نفر مرد و ۴۳ نفر خانم هستند.

کد مطلب 6023262

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