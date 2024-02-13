به گزارش خبرنگار مهر، لطف الله شیبانی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه در انتخابات اسفندماه در دو شهرستان شیراز و زرقان ۸۷۵ شعبه اخذ رأی آرای مردم را جمع آوری می‌کند، گفت: ۴۳ شعبه در زرقان و مابقی در شهرستان شیراز فعال است.

فرماندار شیراز افزود: از مجموع شعب اخذ رأی در دو شهرستان شیراز و زرقان ۷۴۷ شعبه شهری و ۱۲۸ شعبه روستایی است.

وی با بیان اینکه ۴ شعبه برای جمع آوری آرای اقلیت‌ها در نظر گرفته شده است، بیان کرد: ۲ شعبه ویژه کلیمیان، یک شعبه ویژه شهروندان زردشتی و یک شعبه اختصاص به ارامنه دارد.

شیبانی با اشاره به اینکه مجموع داوطلبان تأیید صلاحیت شده در دو شهرستان شیراز و زرقان ۳۰۲ نفر هستند، گفت: از این تعداد، ۲۵۹ نفر مرد و ۴۳ نفر خانم هستند.