۱۲ هزار و ۵۶۰ مورد بازرسی از واحدهای صنفی استان زنجان

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید گلشنی گفت: طی بازرسی از ۱۲ هزار و ۵۶۰ واحد صنفی در استان، هزار و ۴۴۵ پرونده تخلف تشکیل و به تعزیرات حکومتی ارجاع شده است.

وی افزود: ارزش ریالی تخلفات صورت گرفته بالغ بر ۱۰ میلیارد ریال است.

گلشنی ادامه داد: درج نکردن قیمت و نصب نرخنامه عمده تخلف صورت گرفته در صنوف استان را به خود اختصاص داده است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان تصریح کرد: ۴۴۰ مورد درج نکردن قیمت، ۳۰۹ مورد نداشتن پروانه کسب، ۲۸۷ مورد گرانفروشی و ۲۲۹ مورد عدم صدور صورتحساب به ترتیب بیشترین تخلفات صورت گرفته در صنوف استان را تشکیل می‌دهد.