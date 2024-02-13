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۲۴ بهمن ۱۴۰۲، ۱۳:۲۴

مدیرکل صنعت ، معدن و تجارت استان زنجان اعلام کرد؛

۱۲ هزار و ۵۶۰ مورد بازرسی از واحدهای صنفی استان زنجان

۱۲ هزار و ۵۶۰ مورد بازرسی از واحدهای صنفی استان زنجان

مدیرکل صنعت ، معدن و تجارت استان زنجان گفت: در ۱۰ ماهه سال جاری ۱۲ هزار و ۵۶۰ مورد بازرسی از واحدهای صنفی استان زنجان صورت گرفته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید گلشنی گفت: طی بازرسی از ۱۲ هزار و ۵۶۰ واحد صنفی در استان، هزار و ۴۴۵ پرونده تخلف تشکیل و به تعزیرات حکومتی ارجاع شده است.

وی افزود: ارزش ریالی تخلفات صورت گرفته بالغ بر ۱۰ میلیارد ریال است.

گلشنی ادامه داد: درج نکردن قیمت و نصب نرخنامه عمده تخلف صورت گرفته در صنوف استان را به خود اختصاص داده است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان تصریح کرد: ۴۴۰ مورد درج نکردن قیمت، ۳۰۹ مورد نداشتن پروانه کسب، ۲۸۷ مورد گرانفروشی و ۲۲۹ مورد عدم صدور صورتحساب به ترتیب بیشترین تخلفات صورت گرفته در صنوف استان را تشکیل می‌دهد.

کد مطلب 6023266

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