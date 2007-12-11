تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز سه شنبه بیستم آذرماه سال 1386 هجری شمسی، مقارن است با سی ام ذی القعده سال 1428 هجری قمری و برابر است با یازدهم دسامبر سال 2007 میلادی.

- مرحله گروهی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه های اروپا امروز با برگزاری شش دیدار وارد روز ششم می شود که برنامه آن به شرح زیر است :

گروه A:

* مارسی - لیورپول

* پورتو - بشیکتاش

گروه B:

* چلسی - والنسیا

* شالکه - روزنبرگ

گروه C:

* رئال مادرید - لاتزیو

* المپیاکوس - وردربرمن

* تیم های ملی فوتبال عمان و اردن امشب در دیداری تدارکاتی به مصاف هم می روند.

* مرحله یک هشتم نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه های ایتالیا امشب با دیدار تیم های آسکولی و فیورنتینا پیگیری می شود.

- هفته ششم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه های امارات امروز با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می رسد:

* حتا - الاهلی

* الوصل - النصر

- هفته سیزدهم مسابقات فوتبال لیگ قطر امروز با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می رسد:

* ام صلال - الوکره

* الریان - السد