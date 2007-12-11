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۲۰ آذر ۱۳۸۶، ۸:۳۵

تقویم ورزشی

تقویم ورزشی

خبرگزاری مهر- گروه ورزشی: برگزاری دیدارهای مرحله گروهی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه های اروپا از مهمترین رویدادهای ورزشی امروز است.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز سه شنبه بیستم آذرماه سال 1386 هجری شمسی، مقارن است با سی ام ذی القعده سال 1428 هجری قمری و برابر است با یازدهم دسامبر سال 2007 میلادی.

- مرحله گروهی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه های اروپا امروز با برگزاری شش دیدار وارد روز ششم می شود که برنامه آن به شرح زیر است :
گروه A:
* مارسی - لیورپول
* پورتو - بشیکتاش
گروه B:
* چلسی - والنسیا
* شالکه - روزنبرگ
گروه C:
* رئال مادرید - لاتزیو
* المپیاکوس - وردربرمن

* تیم های ملی فوتبال عمان و اردن امشب در دیداری تدارکاتی به مصاف هم می روند.

* مرحله یک هشتم نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه های ایتالیا امشب با دیدار تیم های آسکولی و فیورنتینا پیگیری می شود.

- هفته ششم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه های امارات امروز با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می رسد:
* حتا - الاهلی
* الوصل - النصر

- هفته سیزدهم مسابقات فوتبال لیگ قطر امروز با برگزاری دیدارهای  زیر به پایان می رسد:
* ام صلال - الوکره
* الریان - السد

کد مطلب 602329

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