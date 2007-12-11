تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز سه شنبه بیستم آذرماه سال 1386 هجری شمسی، مقارن است با سی ام ذی القعده سال 1428 هجری قمری و برابر است با یازدهم دسامبر سال 2007 میلادی.
- مرحله گروهی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه های اروپا امروز با برگزاری شش دیدار وارد روز ششم می شود که برنامه آن به شرح زیر است :
گروه A:
* مارسی - لیورپول
* پورتو - بشیکتاش
گروه B:
* چلسی - والنسیا
* شالکه - روزنبرگ
گروه C:
* رئال مادرید - لاتزیو
* المپیاکوس - وردربرمن
* تیم های ملی فوتبال عمان و اردن امشب در دیداری تدارکاتی به مصاف هم می روند.
* مرحله یک هشتم نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه های ایتالیا امشب با دیدار تیم های آسکولی و فیورنتینا پیگیری می شود.
- هفته ششم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه های امارات امروز با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می رسد:
* حتا - الاهلی
* الوصل - النصر
- هفته سیزدهم مسابقات فوتبال لیگ قطر امروز با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می رسد:
* ام صلال - الوکره
* الریان - السد
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