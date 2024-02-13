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۲۴ بهمن ۱۴۰۲، ۱۴:۲۷

معاون استاندار خوزستان:

نمایشگاه هنرهای تجسمی فجر تاریخ مصور خوزستان است

نمایشگاه هنرهای تجسمی فجر تاریخ مصور خوزستان است

اهواز- معاون سیاسی و اجتماعی استاندار خوزستان گفت: هنرمندانِ خالقِ آثار در نمایشگاه هنرهای تجسمی فجر خوزستان هرکدام با ابزاری خاص بخشی از هویت این منطقه را به تصویر کشاندند.

عبدالله افرازه شهاوند در گفت‌وگو با خبرنگار مهر بیان کرد: آثاری که در نمایشگاه هنرهای تجسمی فجر توسط هنرمندان خوزستانی در معرض نمایش گذاشته شده‌اند با واقعیت تاریخی، فرهنگی استان تطابق دارند و تأثیرگذاری آنها بسیار بالا است.

وی افزود: در نمایشگاه هنرهای تجسمی فجر هم‌افزایی مبارکی میان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان و دانشگاه شهید چمران اهواز صورت گرفته و امیدوارم این هم‌افزایی استمرار داشته باشد و ما در مصوب کردنِ این هم‌افزایی در کارگروه اجتماعی استانداری استان آمادگی داریم.

وی تاکید کرد: دانشگاه شهید چمران اهواز ظرفیت‌های خوبی دارد و می‌تواند در زمینه فرهنگ و هنر با اداره‌کل ارشاد خوزستان همکاری‌های خوبی داشته باشد. یکی از مطالبات جدی فعالان فرهنگی و هنری استان این است که مکان مناسبی برای اجرا، تمرین و ارائه‌ی دستاوردهایشان ندارند و این دانشگاه می‌تواند بخشی از این کاستی را رفع کند.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار خوزستان یادآور شد: دانشگاه چمران اهواز با تمام فضاهای بیرونی متفاوت است و اغلب تحولات اجتماعی از دانشگاه متأثر هستند و دانشگاه همواره بر جامعه باید نقش تأثیرگذاری داشته باشد.

شهاوند گفت: ما در این نمایشگاه، سنت، آداب و رسوم و تاریخ مصورمان را می‌بینیم و هر هنرمند با ابزار مخصوصش هویتی را معرفی کرده است.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار خوزستان گفت: امیدوارم در زمینه اقتصادِ هنر نیز تمرکز ویژه‌تری صورت گیرد و در این زمینه نیز آمادگی همکاری هستیم.

کد مطلب 6023292

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