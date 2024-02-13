نمایشگاه هنرهای تجسمی فجر تاریخ مصور خوزستان است

عبدالله افرازه شهاوند در گفتوگو با خبرنگار مهر بیان کرد: آثاری که در نمایشگاه هنرهای تجسمی فجر توسط هنرمندان خوزستانی در معرض نمایش گذاشته شدهاند با واقعیت تاریخی، فرهنگی استان تطابق دارند و تأثیرگذاری آنها بسیار بالا است.
وی افزود: در نمایشگاه هنرهای تجسمی فجر همافزایی مبارکی میان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان و دانشگاه شهید چمران اهواز صورت گرفته و امیدوارم این همافزایی استمرار داشته باشد و ما در مصوب کردنِ این همافزایی در کارگروه اجتماعی استانداری استان آمادگی داریم.
وی تاکید کرد: دانشگاه شهید چمران اهواز ظرفیتهای خوبی دارد و میتواند در زمینه فرهنگ و هنر با ادارهکل ارشاد خوزستان همکاریهای خوبی داشته باشد. یکی از مطالبات جدی فعالان فرهنگی و هنری استان این است که مکان مناسبی برای اجرا، تمرین و ارائهی دستاوردهایشان ندارند و این دانشگاه میتواند بخشی از این کاستی را رفع کند.
معاون سیاسی و اجتماعی استاندار خوزستان یادآور شد: دانشگاه چمران اهواز با تمام فضاهای بیرونی متفاوت است و اغلب تحولات اجتماعی از دانشگاه متأثر هستند و دانشگاه همواره بر جامعه باید نقش تأثیرگذاری داشته باشد.
شهاوند گفت: ما در این نمایشگاه، سنت، آداب و رسوم و تاریخ مصورمان را میبینیم و هر هنرمند با ابزار مخصوصش هویتی را معرفی کرده است.
معاون سیاسی و اجتماعی استاندار خوزستان گفت: امیدوارم در زمینه اقتصادِ هنر نیز تمرکز ویژهتری صورت گیرد و در این زمینه نیز آمادگی همکاری هستیم.
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