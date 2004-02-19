رييس ستاد انتخابات شوراي نگهبان را به تحريف قانون انتخابات متهم كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از پايگاه اطلاع رساني وزارت كشور، رئيس هيأت نظارت بر انتخابات حوزه فرعي شهرستان جاسك به ناظران خود اعلام كرده است كه در ذيل امضاي خود در صورتجلسه مربوطه جمله گزارش نحوه برگزاري انتخابات به صورت جداگانه ارسال خواهد شد را قيد كنند.

اين در حالي است كه در بند 2 نظر مجلس شوراي اسلامي در خصوص قانون استفساريه مواد 11 و 13 قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات رياست جمهوري و مجلس شوراي اسلامي مصوب 9/3/1380 آمده است « امضاي ناظران به منزله تأييد روند اخذ رأي است و اگر ايراد و اشكالي وجود داشته باشد ذيل صورت جلسه قيد مي شود. »

مرتضي مبلغ در نامه اي كه به همين مناسبت به شوراي نگهبان ارسال كرده، آورده است: اين اظهار نظر به ويژه اگر به صورت يك اقدام هماهنگ در سراسر كشور باشد اولاً خلاف بين استفساريه اي است كه در تاريخ 9/3/1380 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. ثانياً باعث سلب اختيار قانوني ناظران در اظهار نظر صريح و آشكار در ذيل صورت جلسه مي شود. ثالثاً اين احتمال را به وجود مي آورد كه ناظران مطالبي را به صورت يك طرفه در گزارش هاي خود مورد استناد قرار دهند كه قضاوت در مورد صحت و سقم آنها امكان پذير نباشد.

نامه مي افزايد: لذا خواهشمند است ترتيبي اتخاذ فرمائيد با عنايت به اينكه « امضاي ناظران به منزله تأييد روند اخذ رأي است و اگر ايراد و اشكالي وجود داشته باشد ذيل صورت جلسه قيد مي شود. اين تأييد نافي نظارت شوراي نگهبان در بررسي هاي نهايي نمي باشد. » ناظران محترم در سراسر كشور نسبت به انجام وظايف خود در برابر قوانين و مقررات اقدام كنند.





