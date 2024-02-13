تشکیل ۲۴ پرونده جرایم انتخاباتی در چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرنگار مهر، سیدنصرالدین صالحی صبح امروز در نشست صمیمی با کاندیدای انتخابات مجلس شورای اسلامی که در دفتر نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری برگزار شد ضمن تبریک روز پاسدار، اظهار کرد: پاسدار کسی است که حافظ ارزش‌های اسلامی باشد.

دادستان عمومی و انقلاب چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه در آستانه برگزاری دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره انتخابات خبرگان، افزود: رهبر معظم انقلاب اسلامی در بیانات خود به این موضوع اشاره داشتند که قله نزدیک است، این کلام باید در دوره تبلیغات انتخابات نیز مدنظر قرار داشته باشد.

وی با تاکید بر اینکه سیاه‌نمایی کار دشمنان است، ادامه داد: باید پیشرفت‌های حاصل شده در کشور را پررنگ کنیم؛ نکته مهم این است که انتقادها لازم است بیان شوند البته نباید تمامی افراد در جایگاه مطالبه‌گری قرار بگیرند و هر فردی باید در جایگاه خود دست عمل داشته باشد.

صالحی با اشاره به ماده ۶۵ قانون انتخابات، عنوان کرد: تا پایان تأیید اعتبارنامه منتخبین شورای نگهبان همچنان امکان رد صلاحیت داوطلبان را دارد لذا در صورتی که تخریب و تخلفی صورت بگیرد و گزارشات مربوطه به شورای نگهبان واصل و صحت آن‌ها مشخص شود امکان رد صلاحیت کاندید موردنظر وجود دارد و در این صورت فرد در دوره‌های بعدی انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز تأیید نخواهد شد.

دادستان عمومی و انقلاب چهارمحال و بختیاری اضافه کرد: از سوی مراجع نظارتی تذکرات لازم به دستگاه‌های اجرایی داده شده تا هیچگونه طرفداری صورت نگیرد چراکه آرای مردم حق‌الناس است و هیچگونه اجحافی نباید صورت بگیرد.

وی تصریح کرد: بر اساس ماده ۷۲ قانون انتخابات چاپخانه‌ها تنها در صورت درخواست کتبی نامزدها یا مسئول ستاد تبلیغات آن‌ها مجاز به چاپ آگهی تبلیغات هستند همچنین نام و نشانی چاپخانه نیز باید ذیل آگهی درج شود در غیر این صورت غیرقانونی است البته توصیه می‌شود نامزدهای انتخاباتی از فضای مجازی سالم و صدا و سیما برای تبلیغات خود استفاده و از روش‌های منسوخ تبلیغاتی اجتناب کنند.

صالحی یادآور شد: کاندیدای انتخابات مجلس شورای اسلامی بر اساس قانون باید از تخریب نامزدهای دیگر جلوگیری کنند همچنین در صورتی که در ستادهای انتخاباتی جرمی صورت بگیرد نامزد موردنظر نیز باید پاسخگو باشد نکته مهم دیگر که باید توسط نامزدهای انتخاباتی مورد توجه باشد قانون شفافیت است.

دادستان عمومی و انقلاب چهارمحال و بختیاری بیان کرد: به نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی توصیه می‌شود نمایندگان خود را برای حضور در محل رأی‌گیری از افرادی انتخاب کنند که موجب بروز تنش نباشند، پس از اعلام نتایج انتخابات نیز نباید هیچگونه تجمعی انجام شود چراکه تمامی این موارد ثبت و ضبط می‌شوند.

وی بیان کرد: تاکنون ۲۴ پرونده در خصوص جرایم انتخاباتی در چهارمحال و بختیاری تشکیل شده که در حال پیگیری هستند و عمده این تخلفات نیز مربوط به تبلیغات زودهنگام هستند.