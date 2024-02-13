تایید صلاحیت ۲۹۴ داوطلب در کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، علی شعبانی پیش از ظهر سه شنبه در هفتمین نشست خبری ستاد انتخابات استان کرمانشاه با اصحاب رسانه، اظهار کرد: با شروع ثبت‌نام انتخابات در استان کرمانشاه تعداد یک هزار و ۶۷ نفر برای پیش ثبت‌نام اقدام کردند که از این تعداد ۵۶۱ نفر در نهایت فرایند ثبت نام خود را تکمیل کردند.

وی افزود: از مجموع ثبت‌نام کنندگان برای انتخابات مجلس دوازدهم ۱۷ درصد به دلیل نقص در مدارک شرایط ادامه ثبت نام را نداشتند و با توجه به تعداد رد صلاحیت‌ها در نهایت هم اکنون ۲۹۴ نفر معادل ۵۳ درصد تأیید صلاحیت شدند.

رئیس ستاد انتخابات استان کرمانشاه با اشاره به کاندیداهای تأیید صلاحیت شده در هر حوزه انتخابیه، تصریح کرد: در حوزه انتخابیه شهرستان اسلام آباد غرب ۴۴ کاندید برای یک کرسی، در حوزه انتخابیه شهرستان سنقروکلیایی ۲۹ کاندید برای یک کرسی و در حوزه انتخابیه شهرستان‌های قصرشیرین، سرپا ذهاب و گیلانغرب ۳۰ کاندید برای یک کرسی دیگر از مجلس شورای اسلامی باهم رقابت خواهند کرد.

شعبانی ادامه داد: همچنین در حوزه انتخابیه شهرستان‌های پاوه، جوانرود، ثلاث باباجانی و روانسر ۱۹ داوطلب برای یک کرسی، در حوزه انتخابیه شهرستان‌های کنگاور، صحنه و هرسین ۳۱ داوطلب برای یک کرسی و در حوزه انتخابیه کرمانشاه نیز ۱۴۱ داوطلب برای سه کرسی رقابت خواهند کرد.

به ازای هر کرسی ۳۷ کاندید از کرمانشاه با هم رقابت می‌کنند

وی با تاکید بر اینکه ۳۰ درصد از مجموع داوطلبان به دلیل رد صلاحیت و عدم احرار صلاحیت رد شدند، گفت: بر همین اساس در مجموع به ازای هر کرسی نمایندگی در شهر کرمانشاه ۴۷ نفر و هر کرسی نمایندگی در استان کرمانشاه ۳۷ نفر با هم رقابت می‌کنند.

رئیس ستاد انتخابات استان کرمانشاه در ادامه به آخرین فرصت سه روزه معترضین برای ثبت اعتراضات تاکید و عنوان کرد: امروز آخرین مهلت ثبت اعتراضات این دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی بوده که پس از آن شورای نگهبان تا یکم اسفند ماه فرصت رسیدگی به اعتراضات را داشته و پس از آن با اعلام قطعی تأیید صلاحیت شدگان در روز دوم اسفند ماه رسماً این آمار منتشر خواهد شد.

شعبانی در ادامه خاطرنشان کرد: از روز سوم اسفند ماه تا ۱۰ اسفند ماه فعالیت تبلیغاتی کاندیداها آغاز خواهد شد و پس از آن در روز ۱۱ اسفند همزمان با آغاز رأی گیری هرگونه تبلیغات ممنوع خواهد بود.

وی به ایجاد فرصت‌های تبلیغاتی برای کاندیداها در صدا و سیمای استان نیز اشاره و اضافه کرد: تبلیغات در ۲ قالب شامل تولید محتوا با ویدئوی ۲۰ دقیقه‌ای توسط کاندیداها و برگزاری مناظره در تریبون صدا و سیما انجام می‌گیرد که تاکنون ۵۱ نفر برای شرکت در مناظره ثبت نام کرده که از این تعداد ۲۸ نفر مربوط به شهر کرمانشاه و مابقی مربوط به سایر حوزه‌های انتخابیه کرمانشاه هستند.

رئیس ستاد انتخابات استان کرمانشاه به فرصت دوباره ثبت‌نام تبلیغات تلویزیونی برای تأیید صلاحیت شدگان جدیدی نیز تاکید و بیان کرد: تعداد ۱۰۵ کاندید در استان کرمانشاه برای تبلیغات تلویزیونی در قالب ویدئو ثبت نام کردند که از این تعداد ۴۷ نفر مربوط به حوزه انتخابیه کرمانشاه بوده و مابقی برای سایر حوزه‌ها هستند.

شعبانی ادامه داد: ویدئو تبلیغاتی در تلویزیون به مدت هفت روز و در هر روز سه بار نمایش داده می‌شود که مجموعاً هر کاندید حدود ۴۲۰ دقیقه تبلیغات در صدا و سیما خواهد داشت.

وی افزود: هر نماینده در حوزه انتخابیه کرمانشاه مبلغ ۱۰ میلیون تومان و هر نماینده در حوزه‌های انتخابیه شهرستان مبلغ پنج میلیون تومان برای تبلیغات تلویزیونی پرداخت خواهد کرد اما در صورت کسب یک درصد آرا مبلغ دریافت شده به آنها بازگردانده خواهد شد. ذ

رئیس ستاد انتخابات استان کرمانشاه با فعالیت هیئت استانی نظارت بر تبلیغات، گفت هرگونه تبلیغات زود هنگام توسط این هیئت بررسی و از سوی فرمانداری‌ها تذکر کتبی صادر خواهد شد که هم اکنون ۹ مدیر شهرستانی به دلیل تخلف در تبلیغات کاندیداها تذکر دریافت کردند که از این تعداد ۶ نفر به مراجع قضائی معرفی شدند.

شعبانی تاکید کرد: علاوه بر ۹ مدیر متخلف شهرستانی سه مدیر استانی نیز به دلیل تبلیغات برای کاندیداها تذکر کتبی در یافت کردند که جمعاً تاکنون ۱۲ مدیر در استان کرمانشاه دچار تخلفات تبلیغاتی برای نمایندگان شده‌اند و بر اساس بررسی‌های انجام شده ۶ نماینده نیز به دلیل تبلیغات زود هنگام مورد تذکر قرار گرفته‌اند.

وی مطرح کرد: از ابتدای فعالیت ستاد انتخابات در کرمانشاه به طور جدی و سختگیرانه به مسئله تبلیغات توجه شده و به عنوان یک خط قرمز اعلام شده که هیچ مدیری نباید اقدام جانبدارانه و یا مخالفتی نسبت به نمایندگان داشته باشد.

رئیس ستاد انتخابات استان کرمانشاه در ادامه به برخورد با متخلفان و مدیران متخلف تاکید و اظهار کرد: در صورت بروز هرگونه تخلف یک بار تذکر و در صورت تکرار مجدد افراد متخلف به دادستانی ارجاع داده می‌شوند.

جانمایی ۱۶۶۰ شعبه اخذ رأی در کرمانشاه

شعبانی در ادامه به آمادگی کامل استان برای برگزاری انتخابات اشاره و یادآوری کرد: امسال هم از لحاظ استقبال داوطلبان وضعیت خوبی داریم و هم به لحاظ آمادگی در اجرا و نظم در انتخابات آماده ۱۰۰ هستیم و در راستای ایجاد فضای الکترونیکی امسال انتخابات بدون ثبت مهر در شناسنامه تنها از طریق ارائه یکی از مدارک شناسایی دارای کد ملی با ثبت الکترونیکی رأی انجام خواهد گرفت.

وی به حضور ۳۲ هزار مجری استانی در برگزاری انتخابات تاکید کرد و تصریح کرد: استان کرمانشاه بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر واجد شرایط رأی بالای ۱۸ سال سن دارند اما این تعداد به دلایل مختلف از جمله مهاجرت و… متغیر خواهد بود که در مجمع به منظور فراهم کردن امکانات برای رأی گیری از جمعیت حاضر در این استان تعداد یک هزار و ۶۶۰ شعبه اخذ رأی جانمایی شده است.

رئیس ستاد انتخابات استان کرمانشاه به شروع تبلیغات انتخاباتی کاندیداهای مجلس خبرگان از فردا اشاره کرد و گفت: تبلیغات در این حوزه نیز با حضور سه کاندیدا از استان کرمانشاه تا روز دهم اسفند ماه آغاز خواهد شد و فرصت انتخاباتی برای تمام کاندیداهای هر ۲ حوزه تا یک روز پیش از شروع رأی‌گیری ادامه خواهد داشت.

شعبانی در پایان با تاکید بر اینکه انتخابات دوره دوازدهم مجلس شورای اسلامی جوان‌ترین طیف داوطلبان در انتخابات جمهوری اسلامی ایران را دارد، اذعان کرد: با توجه به منویات و تأکیدات مقام معظم رهبری انتخابات امسال به ایران قوی کمک خواهد کرد و برای پیدا کردن جایگاه خود در جهان و نظم نوین جهانی نیازمند قدرتی که متکی به مردم است خواهیم بود.