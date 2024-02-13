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۲۴ بهمن ۱۴۰۲، ۱۴:۰۹

فرماندار بیجار تاکید کرد؛

لزوم آمادگی دستگاه‌ها برای مقابله با بروز بحران

لزوم آمادگی دستگاه‌ها برای مقابله با بروز بحران

بیجار- فرماندار بیجار تاکید کرد: آمادگی دستگاه‌ها برای مقابله با بحران‌های احتمالی ضروری است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین محبیان ظهر سه شنبه در جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران این شهرستان با تاکید بر ضرورت آمادگی دستگاه‌ها برای مقابله با بحران‌ها، اظهار کرد: پیش‌بینی و پیش‌گیری در مدیریت بحران و آمادگی لازم برای مقابله با آن بسیار مهم است و همه دستگاه‌های اجرایی، بخش‌داری‌ها و دهیاری‌ها باید از قبل برای مقابله با حوادث و بحران‌های احتمالی برنامه‌ریزی داشته باشند.

وی افزود: در ایام سپری شده از زمستان با توجه به بارندگی صورت گرفته اقدامات خوبی انجام شده است و در برخی محورها و بالاخص روستاها برف‌روبی صورت گرفت و مردم از عملکرد شهردار در سطح شهر نیز رضایت داشتند.

محبیان تاکید کرد: بحران قابل پیش بینی نیست و بارندگی یک ساعته می‌تواند شرایط بحرانی را ایجاد کند.

وی گفت: ما همواره باید آمادگی مقابله با بحران را داشته باشیم و به اعلان‌ها و اطلاعیه‌ های هواشناسی دقت کنیم تا در زمان بروز بحران با مشکل موجه نشویم.

کد مطلب 6023327

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