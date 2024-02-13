به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین محبیان ظهر سه شنبه در جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران این شهرستان با تاکید بر ضرورت آمادگی دستگاه‌ها برای مقابله با بحران‌ها، اظهار کرد: پیش‌بینی و پیش‌گیری در مدیریت بحران و آمادگی لازم برای مقابله با آن بسیار مهم است و همه دستگاه‌های اجرایی، بخش‌داری‌ها و دهیاری‌ها باید از قبل برای مقابله با حوادث و بحران‌های احتمالی برنامه‌ریزی داشته باشند.

وی افزود: در ایام سپری شده از زمستان با توجه به بارندگی صورت گرفته اقدامات خوبی انجام شده است و در برخی محورها و بالاخص روستاها برف‌روبی صورت گرفت و مردم از عملکرد شهردار در سطح شهر نیز رضایت داشتند.

محبیان تاکید کرد: بحران قابل پیش بینی نیست و بارندگی یک ساعته می‌تواند شرایط بحرانی را ایجاد کند.

وی گفت: ما همواره باید آمادگی مقابله با بحران را داشته باشیم و به اعلان‌ها و اطلاعیه‌ های هواشناسی دقت کنیم تا در زمان بروز بحران با مشکل موجه نشویم.