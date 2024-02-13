به گزارش خبرنگار مهر، حمید قویدل ظهر سه‌شنبه در اولین جلسه هماهنگی "کنگره بین‌المللی ۲ هزار و ۵۰۰ شهید امدادگر» در اردبیل، با اشاره به اینکه هلال احمر یکی از دستگاه‌های پیشتاز در حوزه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و امدادگری است، اظهار کرد: این کنگره سال آینده برگزار خواهد شد و منوط به شهدای دفاع مقدس نیست بلکه شهدای مدافع حرم، شهدای غزه، حادثه کرمان و شهدای دیگر را نیز در بر می‌گیرد.

وی تصریح کرد: بررسی پرونده شهدا یک کار جهادی را می‌طلبد که با وجود اینکه تاکنون در این مورد کم کاری شده ولی برگزاری چنین کنگره‌هایی می‌تواند اقدام مؤثری در حوزه فرهنگ ایثار و شهادت باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این جلسه مقرر شد اقدامات لازم در راستای اجرای هر چه بهتر این کنگره برنامه‌ریزی‌های لازم انجام و دستگاه‌ها نسبت به احصا شهدای امدادگر خود اقدام کنند.