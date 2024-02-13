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۲۴ بهمن ۱۴۰۲، ۱۴:۳۳

طی حکمی از سوی وزیر ورزش و جوانان؛

ستوده نژاد عضو شورای راهبردی وزارت ورزش و جوانان شد

ستوده نژاد عضو شورای راهبردی وزارت ورزش و جوانان شد

تبریز - طی حکمی از سوی وزیر ورزش و جوانان، مدیرکل اداره ورزش و جوانان استان عضو شورای راهبردی وزارت ورزش و جوانان شد.

به گزارش خبرنگار مهر، طی حکمی از سوی کیومرث هاشمی وزیر ورزش و جوانان، حبیب ستوده نژاد مدیرکل ورزش و جوانان استان به عنوان عضو شورای راهبردی وزارت ورزش و جوانان منصوب شد.

در این حکم آمده است: امید است با اتکال به ایزد منان و اعمال مساعی مجدانه با بهره مندی از تجربیات همکاران صاحب نظران و کارشناسان و استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود در طراحی سازوکارهای مناسب برای اجرایی نمودن سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) موفق و موید باشید.

گفتنی است، در روزهای اخیر اداره کل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی در ارزیابی وزارت ورزش و جوانان رتبه نخست کشوری را کسب کرده بود.

کد مطلب 6023331

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