بیش از ۹۸ کیلوگرم تریاک در داراب کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علیرضا نوشاد گفت: در راستای مقابله با تهیه و توزیع کنندگان مواد مخدر و سوداگران مرگ، مأموران پاسگاه انتظامی رستاق با اقدامات فنی و تخصصی از دپو مقداری مواد مخدر در یک منزل مسکونی واقع در یکی از روستاهای اطراف مطلع و بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: مأموران با هماهنگی قضائی به محل مورد نظر اعزام و در بازرسی از آن منزل ۹۸ کیلو و ۶۰۰ گرم تریاک را کشف کردند.

فرمانده انتظامی داراب با اشاره به دستگیری ۲ نفر در این زمینه و معرفی آنان به دادسرا، گفت: برخورد با سودجویان و مقابله با قاچاقچیان مواد مخدر به صورت مستمر در دستور کار پلیس است و می‌طلبد عموم مردم فهیم و قدرشناس شهرستان در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک و حمل، جابجایی و توزیع مواد مخدر مراتب را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس گزارش کنند.