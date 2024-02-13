دستگیری باند سارقان طلاجات در کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ فرامرز شاکر بعدازظهر سه شنبه به خبرنگاران رسانه‌های جمعی اعلام کرد: در پی شکایت چند شهروند سنندجی مبنی بر سرقت طلاجات آنان توسط راننده خودرو در قالب مسافر بر، موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی استان با اشراف اطلاعاتی و اقدامات پلیسی یک باند در این خصوص شناسایی کردند و پس از هماهنگی با مراجع قضائی در عملیاتی ضربتی ۳ نفر سارق در حین انجام اقدام مجرمانه دستگیر شدند.

رئیس پلیس آگاهی استان کردستان با بیان اینکه در تحقیقات به عمل آمده سارقان به سرقت طلاجات از شهروندان در پوشش مسافربر اعتراف کردند، گفت: کارشناسان ارزش طلاجات سرقت شده را ۲۰ میلیارد ریال برآورد کردند.

سرهنگ شاکری با اشاره به اینکه در این رابطه ۸ نفر شاکی شناسایی شده است، افزود: اموال کشف شده تحویل مالباختگان شد و متهمان به همراه پرونده در اختیار مراجع قضائی قرار گرفتند.

وی در ادامه به شهروندان توصیه کرد: جهت رفت و آمدی از تاکسی‌ها و آژانس‌های مسافرتی معتبر استفاده کنند و موارد مشکوک را بلافاصله از طریق تلفن ۱۱۰ با پلیس در میان بگذارند.