دانشگاه صنعتی امیرکبیر پایگاه هیچ گروه سیاسی نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر علیرضا رهایی در نشست با جمعی از کارکنان دانشگاه با موضوع انتخابات پیش رو ضمن بیان این مطلب، مجلس شورای اسلامی را یکی از ارکان مهم حکمرانی و یکی از سه قوه اصلی کشور توصیف کرد و گفت: تجربیات تاریخی دلائلی بر اهمیت و نقش بی بدیل مجلس در حکمرانی کلان کشور و همچنین در نحوه اداره کشور و رفع مشکلات جامعه است. در انتخابات پیش رو، هدف انتخاب نمایندگانی است که دارای شایستگی، صلاحیت، امانتداری، تعهد، وفاداری و ولایتمداری و روحیه خدمت به مردم و کشور باشند.

سرپرست دانشگاه صنعتی امیرکبیر افزود: نخبگان و افراد آگاه و مطلع لازم است با انتخاب نمایندگان شایسته و متعهد، ایجاد فضای سالم و رقابتی، ارائه پیشنهادات و انتقادات سازنده، حمایت از حقوق شهروندی و ترویج فرهنگ انتخاباتی به تقویت نظام مقدم جمهوری اسلامی و پیشرفت کشور کمک کنند.

وی تصریح کرد: در چهل و چهار سال گذشته مردم با عملکرد دوره‌های مختلف نمایندگان مجلس آشنا شده‌اند و نقاط قوت و ضعف آن‌ها را می‌شناسند. به عنوان مثال مجلس یازدهم با برنامه تحول کلان فعالیت خود را آغاز کرد؛ در زمینه امنیت ملی و سیاست خارجی به قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها در راستای صیانت از منافع کشور، در حوزه فرهنگی قانون جوانی جمعیت و تعالی خانواده، در حوزه آموزش و تحقیقات قانون جهش تولید دانش بنیان و در حوزه‌های عمرانی و رفاه عمومی قانون جهش تولید مسکن و قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار تدوین و تصویب کرد که در ارتقای زندگی مردم بسیار اثرگذار است.

سرپرست دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: دانشگاهیان باید با استفاده از قابلیت‌ها و فرصت‌های خود به عنوان راهبران، الگوها و راهنمایان جامعه، مردم را به مشارکت فعال در انتخابات تشویق کنند چرا که اقشار مختلف مردم، خانواده‌ها، دانشجویان و همکاران، افراد فامیل و دوستان توجه خاصی به نظرات این قشر از جامعه دارند.

رهایی به رشد آماری آموزش عالی کشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی اشاره کرد و تاکید کرد: ما در قبل از انقلاب کمتر از ۲۰۰ هزار دانشجو به بیش از ۴ میلیون دانشجو بعد از انقلاب اسلامی رسیدیم رتبه علمی کشور از رتبه ۵۵ به ۱۵ رسیده است. این تغییرات نشان دهنده یک تحول جدی در آموزش عالی کشور بعد از پیروزی انقلاب اسلامی است. ارتقای نظام علم و فناوری و تأسیس هزاران شرکت دانش بنیان و محصولات با ارزش آن‌ها که تأثیر بی‌مانندی در خودکفایی کشور و بهبود رفاه مردم دارد نمونه‌ای از پیشرفت‌های کشور در اثر قانون‌گذاری مؤثر است.