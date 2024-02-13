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۲۴ بهمن ۱۴۰۲، ۱۴:۱۵

رییس پلیس آگاهی کرمانشاه خبر داد؛

دستگیری قاتلی که در کرمانشاه قتل مرتکب شده در استان البرز

دستگیری قاتلی که در کرمانشاه قتل مرتکب شده در استان البرز

کرمانشاه - رئیس پلیس آگاهی استان کرمانشاه از دستگیری فردی خبر داد که پس از ارتکاب قتل در کرمانشاه به یکی از شهرستان های استان البرز گریخته بود.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی کرمی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: به دنبال قتل یک نفر و زخمی شدن فرد دیگری در کرمانشاه، رسیدگی به موضوع و دستگیری فرد قاتل فراری در دستور کار قرار گرفت.

وی ادامه داد: کارآگاهان پلیس آگاهی با انجام کارهای اطلاعاتی و تحقیقات گسترده خود موفق به شناسایی مخفیگاه متهم متواری در یکی از شهرهای استان البرز شده و عازم این شهر شدند.

رئیس پلیس آگاهی استان کرمانشاه تصریح کرد: کارآگاهان در ادامه پس از هماهنگی با مقامات قضائی و آگاهی استان البرز در عملیاتی منسجم و غافلگیرانه فرد متهم را دستگیر و به کرمانشاه منتقل کردند.

وی ادامه داد: متهم دستگیر شده در بازجویی‌های انجام شده به ارتکاب قتل اعتراف و انگیزه اش را از این کار اختلافات شخصی عنوان کرد.

کرمی در پایان از تشکیل پرونده‌ای در این خصوص خبر داد و گفت: تحقیقات تکمیلی از فرد قاتل به منظور تکمیل پرونده ادامه دارد.

کد مطلب 6023341

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