دستگیری قاتلی که در کرمانشاه قتل مرتکب شده در استان البرز

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی کرمی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: به دنبال قتل یک نفر و زخمی شدن فرد دیگری در کرمانشاه، رسیدگی به موضوع و دستگیری فرد قاتل فراری در دستور کار قرار گرفت.

وی ادامه داد: کارآگاهان پلیس آگاهی با انجام کارهای اطلاعاتی و تحقیقات گسترده خود موفق به شناسایی مخفیگاه متهم متواری در یکی از شهرهای استان البرز شده و عازم این شهر شدند.

رئیس پلیس آگاهی استان کرمانشاه تصریح کرد: کارآگاهان در ادامه پس از هماهنگی با مقامات قضائی و آگاهی استان البرز در عملیاتی منسجم و غافلگیرانه فرد متهم را دستگیر و به کرمانشاه منتقل کردند.

وی ادامه داد: متهم دستگیر شده در بازجویی‌های انجام شده به ارتکاب قتل اعتراف و انگیزه اش را از این کار اختلافات شخصی عنوان کرد.

کرمی در پایان از تشکیل پرونده‌ای در این خصوص خبر داد و گفت: تحقیقات تکمیلی از فرد قاتل به منظور تکمیل پرونده ادامه دارد.