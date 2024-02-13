محموله کالای قاچاق ۱۱ میلیاردی در مهر توقیف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ بهادر رزمجویی گفت: در راستای اجرای طرح تشدید مبارزه با قاچاق کالا و به منظور جلوگیری از هدر رفت سرمایه‌های ملی، مأموران انتظامی مهر هنگام کنترل محورهای مواصلاتی، یک خودرو وانت بار آریسان حامل بار را متوقف کردند.

وی افزود: مأموران در بازرسی از این خودرو، ۵ عدد درب و گلگیر زانتیا، ۲ دستگاه موتور زانتیا و سواری ۲۰۶، ۴ عدد کمک زانتیا، ۴ عدد جعبه فرمان زانتیا و پژو ۲۰۶، ۳ دستگاه گیربکس اتوماتیک متعلق به سواری ال نود، ۶ عدد دیسک صفحه و دست موتور ۲۰۶ و ۶ عدد دینام، استارت و کمپروسور کولر زانتیا و پژو ۲۰۶ خارجی قاچاق کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان مهر با بیان اینکه ارزش اقلام مکشوفه برابر نظر کارشناسان ۱۱ میلیارد ریال برآورد شده است، تصریح کرد: راننده پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.