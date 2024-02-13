امکانات ورزش تیراندازی مازندران حداقلی است

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز اسکندرنیا ظهر سه‌شنبه در گفتگو با خبرنگاران با تقدیر از تلاش‌های اصحاب رسانه اظهار کرد: متأسفانه در حوزه امنیت دادن به رسانه با ضبط روبرو هستیم.

وی از رسانه به عنوان یکی از مهم‌ترین پشتوانه ورزش تیراندازی یاد کرد و گفت: بیش از ۱۰۰ هزار شکارچی در استان مازندران وجود دارد و می‌توان با بهره‌گیری از ظرفیت آنان و حوزه دانش آموزی و دانشجویی ورزش تیراندازی را در استان رونق بخشید.

وی با بیان اینکه امکانات ورزش تیراندازی استان از گلوگاه تا رامسر حداقلی است، ادامه داد: خوشبختانه سپاه برای حمایت از این ورزش وارد شد و سالن‌های خود را در اختیار قرار داده است.

رئیس هیأت تیراندازی مازندران با تاکید بر آنکه برای ساماندهی وضعیت کنونی ورزش تیراندازی در استان آماده هستیم و رغبت داریم، تصریح کرد: باید استانداردهای لازم را در حوزه ورزش تیراندازی اعمال کنیم.

اسکندر نیا توجه به استانداردها را در رشد و توسعه ورزش تیراندازی لازم و ضروری برشمرد و گفت: خوشبختانه ورزشکاران استان در حوزه داخلی و خارجی درخشش خوبی داشتند و هانیه رستمیان به عنوان لژیونر در این رشته فعالیت می‌کند.

وی با اظهار اینکه مازندران عنوان نایب قهرمانی را در رشته طپانچه بانوان در مسابقات دهه فجر کسب کرده است، ادامه داد: محور اصلی کار ما باید استعدادیابی باشد و در این بخش باید سرمایه‌گذاری کنیم.

رئیس هیأت تیراندازی مازندران با بیان اینکه ورزش تیراندازی دارای هزینه اما درآمد کم است، ادامه داد: ورزش تیراندازی از نظر اقتصادی و معیشتی شرایط خوبی ندارد.

اسکندر نیا با تاکید بر اینکه باید گام دومی را برای ورزش تیراندازی در استان تعریف کنیم، عنوان کرد: باید ضمن تجلیل از پیشکسوتان فضا را برای ورود جوانان به میدان باز کنیم.

وی بر لزوم تأمین تجهیزات و زیرساخت‌ها برای میزبانی از مسابقات بین‌المللی تیراندازی در استان مازندران تاکید کرد و گفت: باید عرصه ۵۰ هکتاری برای ایجاد سالن‌ها و سایت‌های مختلف تیراندازی و پروازی داشته باشیم.