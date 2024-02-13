به گزارش خبرگزاری مهر، رضا بهراملو در چهارمین همایش ملی کم آبیاری و استفاده از آب‌های نامتعارف در کشاورزی مناطق خشک با رویکرد استفاده از فناوری نوین در تصفیه آب، با بیان اینکه طرح تأمین آب شرب همدان حدود ۲۰ سال بود که لاینحل مانده بود اما استاندار همدان ظرف یک سال از این مشکل گره گشایی کرد و مشکل آب شرب همدان رفع شد اظهار کرد: استاندار همدان در الگوی کشت و افزایش بهره‌وری تأکید و تعصب دارد از همین رو باید از این حمایت‌ها تقدیر کرد چراکه اگر این حمایت‌ها نبود در اجرای برنامه‌ها موفق نمی‌شدیم.

وی در ادامه با تأکید بر اینکه امروز به همایشی نیاز داریم که خروجی محور باشد افزود: ارتباط صنعت و دانشگاه به طور بی‌نظیری در این دوره محقق شده همچنین تعامل و هم افزایی با دانشگاه نیز برقرار شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان با بیان اینکه همایش آب‌های نامتعارف همایشی کاربردی است تصریح کرد: بنای همایش این است که دو یا سه مورد خروجی مناسب همدان به دست آید تا به عنوان دستورالعمل و بخشنامه با هدف بهبود بهره‌وری و استفاده بهینه از آب به ویژه پساب‌ها و آب‌های نامتعارف استفاده شود.

وی با اشاره به اینکه استان همدان کمتر از ۳۰۰ میلیمتر بارندگی دارد و یک میلیون و ۹۵۰ هزار هکتار وسعت اراضی آن است ادامه داد: ۶ میلیارد مترمکعب آب حاصل از بارندگی است که ۶۰ درصد آن تبخیر و ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیارد مترمکعب باقی می‌ماند به نحوی که سرانه آب استان برای هر نفر کمتر از یک هزار و ۵۰۰ مترمکعب می‌شود.

بهراملو با بیان اینکه طبق شاخص بحران آب، ما جزو منطقه بحرانی هستیم خاطرنشان کرد: بر اساس شاخص سازمان ملل نیز اگر بیش از ۴۰ درصد آب‌های زیرزمینی مصرف شود، آن منطقه جزو مناطق بحرانی خواهد بود در حالی که استان همدان بیش از ۱۰۰ درصد در حال برداشت است که تغییر اقلیم و خشکسالی‌های چند ساله از دلایل این اتفاق است.

وی با تأکید بر اینکه بر اساس دستورات مقام معظم رهبری در شعار سال و تأمین امنیت غذایی پایدار باید افزایش تولید صورت گیرد به طوری که هر ۴۰ سال میزان تولیدات افزایش یابد گفت: بنابراین کاهش مصرف آب و افزایش تولید باید رخ دهد، در همین راستا ۱۱ برنامه با همکاری آب منطقه‌ای تدوین شده تا سالانه ۲۵۰ میلیون مترمکعب برداشت اضافی جبران شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان خاطرنشان کرد: میزان زمین ثابت است و آب هم باید کم مصرف شود اما تولید باید افزایش یابد، قطعاً اگر به روش سنتی رفتار کنیم در این امر موفق نخواهیم شد.

وی در ادامه گفت: ۷۵ درصد آب تجدیدپذیر استان در بخش کشاورزی مصرف می‌شود و این عدد نزدیک به متوسط جهانی است، اما منطقه ما با بحران آب مواجه بنابراین باید جدی برنامه‌ریزی شود.

بهراملو با بیان اینکه باید بر روی پساب‌ها و آب‌های نامتعارف برنامه‌ریزی صورت گیرد اظهار کرد: با توجه به جمعیت استان ۲۰۰ تا ۲۵۰ لیتر، مصرف آب در شبانه روز است که ۷۵ درصد آب مصرفی به پساب تبدیل می‌شود ار همین رو قابل برنامه‌ریزی است.

وی در ادامه با تأکید بر اینکه حدود ۱۰۰ میلیون مترمکعب پساب داریم افزود: با استقرار گلخانه‌ها در محل تصفیه خانه‌ها و تولید محصولاتی چون گل شاخه بریده می‌توان در این راه گام برداشت به طوری که این میزان پساب می‌تواند ۱۰ هزار هکتار گلخانه را آبیاری کند و در کشور نیز می‌توان ۵۰۰ هزار هکتار گلخانه را آبیاری کرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان با اشاره به اینکه امروز تأمین آب با چاه زدن و سد زدن امکان ندارد و باید مدیریت تقاضا داشته باشیم تصریح کرد: در بخش کشاورزی کارها و برنامه‌هایی در استان داشتیم و پیشگام پایلوت الگوی کشت شدیم به نحوی که ۱۰۰ میلیون مترمکعب در این حوزه صرفه جویی می‌شود.

وی با بیان اینکه نقشه راه برای نخستین بار در کشور به صورت خودجوش، آب محور و در همه بخش‌ها در پنج جلد تدوین شده است ادامه داد: از گذشته منطقه ما کم آب بوده و امروز نیز کم آب هستیم بنابراین باید برنامه‌ریزی صورت گیرد تا چندمنظوره از آب استفاده کنیم.

بهراملو با بیان اینکه ۴.۵ تا ۴.۸ میلیون تن میزان تولید از یک میلیون سطح زراعی استان است خاطرنشان کرد: بر اساس نقشه راه هر ۱۰ سال ۲۵ درصد افزایش تولید خواهیم داشت از همین رو در سال ۱۴۰۴ تولید به ۵.۳ تا ۵.۵ میلیون تن می‌رسد.