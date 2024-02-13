حضور ۴ تیرانداز مازندرانی در دو دوره تیم ملی

به گزارش خبرنگار مهر، علیمصطفی رجبی دبیر هیأت تیراندازی مازندران ظهر سه شنبه در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به روند روبه رشد ورزش تیراندازی در استان گفت: چهار تیرانداز مازندرانی ما در ۲ دوره تیم ملی حضور داشتند و ما در رشته تراپ توانستیم پس از یک دهه وقفه، حائز کسب مدال شدیم.
دبیر هیأت تیراندازی مازندران خاطرنشان کرد: ما در دو هنرستان استان در حال آموزش تیراندازی هستیم.
رجبی ادامه داد: از دو هفته آینده سالن تیراندازی انقلاب ساری واقع شده در مجموعه سید رسول حسینی راهاندازی خواهد شد و ۱۵ تا ۲۰ نفر در استان دارای تجهیزات شخصی هستند.
وی بیان کرد: در تمامی مسابقات ورزشکاران و سلاحهای ورزشی تحت پوشش بیمه قرار میگیرند.
دبیر هیأت تیراندازی مازندران اذعان کرد: جواز سلاحهای ورزشی ۳ سال است اما بیمه ورزشی یکسال است و متأسفانه سلاح ظرف این ۲ سال، بیمه ندارند و این یکی از چالشهای جدی است.
وی عنوان کرد: از ابتدای امسال تاکنون یکهزار بیمه ورزشی سلاح هماک صورت گرفت.
دبیر هیأت تیراندازی مازندران تشریح کرد: رشته اهداف ثابت شامل تفنگ و تپانچه بادی و اهداف پروازی شامل اسکیت و تراپ، رشته گلولهزنی، رشته رپیت فایر، سنتر فایر جزو رشتههای زیرمجموعه فدراسیون تیراندازی است.
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