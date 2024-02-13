  1. استانها
  2. البرز
۲۴ بهمن ۱۴۰۲، ۱۴:۳۹

مدیرکل راهداری البرز اعلام کرد؛

افزایش ۴۵ درصدی ورود خودروها به البرز

افزایش ۴۵ درصدی ورود خودروها به البرز

کرج- مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان البرز با اشاره به ورود بیش از یک میلیون و ۵۸۲ هزار خودرو به این استان در تعطیلات اخیر از رشد ۴۵ درصدی ورود خودروها خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی زندی‌فر با اشاره به وضعیت تردد در محورهای استان البرز در تعطیلات اخیر گفت: در بازه زمانی ۱۸ لغایت ۲۲ بهمن ماه شاهد سه میلیون و ۱۰۷ هزار و ۶۷۶ تردد بین استانی در محورهای مواصلاتی البرز بودیم.

وی با اشاره به اینکه در مدت زمان مذکور یک میلیون و ۵۸۲ هزار و ۷۵۶ خودرو وارد استان البرز شده است، ادامه داد: در این راستا شاهد رشد ۴۵.۶ درصدی ورود خودروها به استان نسبت به مدت مشابه هفته گذشته بودیم.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان البرز همچنین از خروج یک میلیون و ۵۲۴ هزار و ۹۲۰ خودرو از استان خبر داد و اضافه کرد: نسبت به مدت مشابه هفته گذشته ۲۷.۸ درصد افزایش در خروج از استان داشتیم.

زندی‌فر سرعت متوسطه وسایل نقلیه در این بازه زمانی را ۶۹.۸ کیلومتر بر ساعت اعلام کرد و گفت: سهم وسایل نقلیه سنگین از آمار تردد در این بازه ۵.۱ درصد و پر تردد ترین محور مواصلاتی البرز در این بازه را آزادراه کرج- تهران محدوده شهرک خاتم با متوسط تردد ساعتی ۶ هزار و ۳۰۵ خودرو بود.

کد مطلب 6023365

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها