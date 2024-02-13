افزایش ۴۵ درصدی ورود خودروها به البرز

به گزارش خبرگزاری مهر، علی زندی‌فر با اشاره به وضعیت تردد در محورهای استان البرز در تعطیلات اخیر گفت: در بازه زمانی ۱۸ لغایت ۲۲ بهمن ماه شاهد سه میلیون و ۱۰۷ هزار و ۶۷۶ تردد بین استانی در محورهای مواصلاتی البرز بودیم.

وی با اشاره به اینکه در مدت زمان مذکور یک میلیون و ۵۸۲ هزار و ۷۵۶ خودرو وارد استان البرز شده است، ادامه داد: در این راستا شاهد رشد ۴۵.۶ درصدی ورود خودروها به استان نسبت به مدت مشابه هفته گذشته بودیم.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان البرز همچنین از خروج یک میلیون و ۵۲۴ هزار و ۹۲۰ خودرو از استان خبر داد و اضافه کرد: نسبت به مدت مشابه هفته گذشته ۲۷.۸ درصد افزایش در خروج از استان داشتیم.

زندی‌فر سرعت متوسطه وسایل نقلیه در این بازه زمانی را ۶۹.۸ کیلومتر بر ساعت اعلام کرد و گفت: سهم وسایل نقلیه سنگین از آمار تردد در این بازه ۵.۱ درصد و پر تردد ترین محور مواصلاتی البرز در این بازه را آزادراه کرج- تهران محدوده شهرک خاتم با متوسط تردد ساعتی ۶ هزار و ۳۰۵ خودرو بود.