حذف معاونت دانشجویی مشکلات دانشگاههای علوم پزشکی را صد چندان کرد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر بهرام عین اللهی شب گذشته در مراسم معارفه معاون دانشجویی وزارت بهداشت افزود: همانطور که واحد مستقل معاونت دانشجویی و فرهنگی در دانشگاههای علوم پزشکی وجود داشت باید این معاونت نیز در وزارت بهداشت ایجاد می شد که خوشبختانه پس از 7 سال احیا شد.

وی گفت: احیای یک معاونت از میان رفته کار سختی بود که با زحمات دکتر مسجدی دوباره بدست آمد و زیرساختهای معاونت دانشجویی تشکیل شد.

معاون آموزشی وزارت بهداشت تأکید کرد: انتظار می رود معاونان دانشجویی و فرهنگی دانشگاهها با همکاری هر چه بیشتر با دکتر باروتی معاون دانشجویی وزارت بهداشت، فعالیتهای گسترده گذشته را همچنان ادامه دهند.

در این مراسم همچنین دکتر عباس مسجدی مشاور فرهنگی وزیر بهداشت و سرپرست سابق حوزه امور فرهنگی، رفاهی و دانشجویی این وزارتخانه، نقش دانشگاههای علوم پزشکی را در مقایسه با سایر دانشگاههای کشور مهمتر برشمرد و گفت: فارغ التحصیلان این دانشگاهها به خدمت به مردم می پردازند و با جان مردم در ارتباط هستند.

وی اضافه کرد: نباید از سرمایه گذاری در بخش فرهنگی غفلت شود و کارهای گذشته نیز ادامه یابد.

دکتر عصمت باروتی معاون دانشجویی وزارت بهداشت نیز در این مراسم با تأکید بر توجه به حوزه امور فرهنگی و گسترش آن در فعالیتهای دانشجویی گفت: تاکنون گامهای بلندی در این راه برداشته شده است و اگر دانشجویان را فرزندان خود بدانیم دغدغه آنها دغدغه ما خواهد بود.